Conheça a moeda de 50 centavos com erro raro que poucas pessoas percebem

Ao contrário do que muita gente imagina, para ganhar dinheiro com moedas raras não é necessário procurar por peças muito antigas. De acordo com especialistas na área, é possível conseguir uma boa quantia vendendo exemplares atuais, ou seja, que ainda estão em circulação.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre uma moeda que ainda está em circulação, mas que pode valer muito dinheiro em alguns casos. Estamos falando sobre a peça de 50 centavos do ano de 1998. Ela pode ser encontrada em qualquer lugar a qualquer momento.

Identificando a moeda

Abaixo, listamos uma série de características mais claras sobre a famosa moeda de 50 centavos do ano de 1998. Ela pode estar guardada no fundo da sua gaveta neste exato momento.

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 9.25gr;

Metal: Cuproníquel;

Borda: Liso com inscrição *ORDEM E PROGRESSO*BRASIL;

Reverso: Moeda;

Anverso: Efígie de José Maria da Silva Pacanhos Júnior e dísticos BRASIL e RIO BRANCO;

Reverso: Valor, data e alusão à Bandeira Nacional.

Mas as características acima são válidas apenas para as moedas comuns. Para que uma peça de 50 centavos do ano de 1998 seja considerada rara, é importante que ela tenha um pequeno defeito. No meio da numismática, este defeito é conhecido como batida dupla.

Isso ocorre quando a máquina de cunhagem bate duas vezes em uma mesma face da moeda. No nosso caso específico, este erro ocorreu dos dois lados. Desta forma, é possível ver a duplicação do desenho nas seguintes áreas da moeda:

Nas estrelas;

Na palavra CENTAVOS;

No número 5;

Na palavra BRASIL.

Caso você tenha encontrado uma moeda de 50 centavos do ano de 1998 com estas características, saiba que ela pode ser vendida a R$ 35, de acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados. De todo modo, o valor pode subir, a depender do seu grau de capacidade de negociação.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.