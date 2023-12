Conheça Ami Brabson, atriz talentosa e esposa do falecido Andre Braugher

EUApós o falecimento de Andre Braugher na segunda-feira, os holofotes se concentraram em sua esposa, a atriz Amy Brabson.

A história de amor entre André Braugher e Amy Brabson começou no set da série de televisão “Homicídio: Vida na Rua.”

Braugher uma vez expressou sua admiração por sua esposa, dizendo: “Ela me conhece como a palma da sua mão e sou grato por isso.”

O casal, ambos de origens semelhantes, compartilhava não apenas uma carreira profissional, mas também uma profunda ligação pessoal.

A conexão especial de Ami e Andre dentro e fora da tela

Amy Brabsoncomo seu falecido marido, fez contribuições significativas para o mundo da atuação, especialmente na televisão.

A colaboração do casal estendeu-se além de suas vidas pessoais, já que co-estrelaram em “Homicídio: Vida na Rua.”

Em entrevista com O Washington Post, Braugher elogiado Ami habilidade de atuação, enfatizando sua compreensão compartilhada e comunicação perfeita dentro e fora da tela.

“Acho que ela é uma ótima atriz. Já ​​temos uma história juntos e nos entendemos, por isso nos comunicamos com muita facilidade. Temos gostos semelhantes sobre o que é bom e ruim no decorrer de uma cena e concordamos sobre as complexidades de cada um deles. nossos personagens e as coisas parecem ir muito bem e eu gosto muito disso”, disse Braugher.

Amy Brabson portfólio de atuação se estende por várias séries de televisão, incluindo aparições notáveis ​​em “Lei e Ordem”, “Bull”, “Poder”, “Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais”, e “O júri.”

Notavelmente, ela recebeu recentemente o Prêmio de Excelência para Melhor Atriz de Círculo de Críticos de Connecticut por seu trabalho em “FILHO AMERICANO” no TeatroWorks Hartford.

Além de suas realizações na tela, Amy Brabson mostrou sua versatilidade criativa como produtora, escritora e performer.

Ela concebeu, escreveu e estrelou programas individuais como “MULHERES FENOMENAIS” e “UMA MUDANÇA VIRÁ.”

Como uma talentosa soprano e cantora de cabaré, Amy Brabson agraciou Cidade de Nova York locais com suas apresentações.

Ela também ganhou AMF de Escola de Pós-Graduação em Atuação da NYU/Tischmostrando sua dedicação ao seu ofício.

Amiga e de André história de amor culminou em casamento em 28 de dezembro de 1991e o casal acolheu três filhos: Miguel, Isaías, e João Wesley.

Seu filho mais velho, Michaelseguiu os passos dos pais, frequentando Julliard e seguindo uma carreira de ator.