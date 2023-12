Conheça as moedas comemorativas que podem valer R$ 600

O valor de R$ 600 poderia fazer muita diferença no orçamento de boa parte dos trabalhadores brasileiros neste momento. O que nem todo mundo sabe, é que é possível conseguir este valor vendendo algumas moedas antigas. A boa notícia é que existem várias delas em circulação no Brasil ainda hoje.

De acordo com as informações de especialistas, uma moeda não precisa necessariamente ter valor monetário para valer algum dinheiro. Existem peças antigas que podem ser encontradas em qualquer região do país ainda hoje, e que podem ser vendidas por muito dinheiro no final das contas.

A moeda comemorativa

Neste artigo, vamos falar especificamente não de uma, mas de três moedas antigas, que não possuem mais valor monetário, mas que podem ser vendidas a muito dinheiro hoje em dia. Estamos falando das peças de 100 cruzados do ano de 1988, conhecidas no mundo da numismática como “série Axé”.

Se você conhece um pouco da história do Brasil, sabe que esta moeda foi cunhada em um ano especial para o país. O ano de 1988 marcou justamente o primeiro centenário da abolição da escravidão. E para comemorar a data, o Banco Central lançou esta coleção com três moedas.

As peças contaram com uma tiragem de apenas 200 mil peças cada uma. Em cada face, existiu a representação de um ser humano: uma mulher, um homem e um menino. Todos os três desenhos foram baseados em pessoas negras reais.

As características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 200 cruzados do ano de 1988, com base nas informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzado (1986 -1989);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 31mm;

Peso: 9.95gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: Centenário da Abolição da Escravatura – Série Axé;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Desenho representando um homem negro acompanhado das inscrições ‘CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO 1888 – 1988 – AXÉ;

Desenho do Reverso: Valor de face acompanhado do dístico ‘BRASIL’ e estrelas.



Você também pode gostar:

Valor

Mas afinal de contas, quanto vale cada uma das moedas atualmente? Abaixo, você pode conferir os valores detalhados nos catálogos numismáticos mais atualizados.

Moeda de 100 cruzados de 1988 com a figura de um homem negro – R$ 150;

Moeda de 100 cruzados de 1988 com a figura de uma mulher negra – R$ 150;

Moeda de 100 cruzados de 1988 com a figura de uma criança negra – R$ 150.

Caso você encontre as três peças juntas, elas podem render, portanto, um patamar de R$ 450. Contudo, se você conseguir encontrar uma cartela com as três, o valor pode subir para nada menos do que R$ 600.

Em 1988, o Banco Central lançou uma espécie de cartela com as três moedas citadas acima. A cartela comemorativa ainda pode ser encontrada hoje em dia, embora seja considerada bastante rara.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor para o indivíduo. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se existe neste momento alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.