Conheça o Viracrédito do Banco Neon

Quem enfrenta dificuldades devido a restrições de crédito, seja por negativação ou baixo score, muitas vezes se depara com obstáculos ao tentar obter a aprovação de um cartão de crédito convencional. Essa realidade implica em restrições de acesso a compras online, serviços de streaming e até mesmo a utilização de carros por aplicativo.

Visando atender a essa parcela da população que enfrenta desafios financeiros, o Banco Neon acaba de lançar uma solução: o Viracrédito. Este novo cartão de crédito foi especialmente desenvolvido para ser acessível a indivíduos que se encontram negativados, permitindo-lhes superar as barreiras tradicionais impostas pelo sistema financeiro.

O Viracrédito do Banco Neon destaca-se por oferecer a possibilidade de solicitação mesmo para aqueles com histórico negativo, proporcionando uma oportunidade de reconstrução do crédito. Com essa iniciativa, o Banco Neon busca proporcionar a inclusão financeira e facilitar o acesso a serviços essenciais, como compras online, assinaturas de serviços de streaming e a conveniência de utilizar carros por aplicativo.

Conheça o cartão de crédito “Viracrédito”

Como já dito anteriormente, o Banco Neon anunciou o lançamento do Viracrédito. Esse cartão exige que os usuários mantenham um valor investido para que o limite de crédito seja liberado. Desse modo, o valor investido se converte em limite de crédito, sendo retirado do investimento apenas em casos de inadimplência.

A proposta do Viracrédito oferece aos clientes opções flexíveis de pagamento, mantendo a escolha entre pagamento total, parcial ou parcelamento. As datas de vencimento da fatura permanecem alinhadas com as já estabelecidas (1, 5, 11, 15, 21 e 25), assim como as práticas de fechamento, vencimento e envio da fatura.

A peculiaridade do Viracrédito se destaca ainda mais no aspecto de resgate de investimentos. Os clientes que necessitarem do dinheiro investido podem solicitar o resgate a qualquer dia e horário, com a conclusão do processo em até um dia útil. No entanto, é importante ressaltar que ao resgatar a aplicação, o limite do cartão pode ser atualizado, e o valor comprometido em compras se tornará disponível para resgate após o pagamento da fatura.

Essa abordagem busca oferecer aos usuários uma experiência financeira mais flexível e adaptada às suas necessidades. O Viracrédito reforça o compromisso do Banco Neon em proporcionar soluções financeiras alinhadas às demandas do mercado.



Você também pode gostar:

Saiba como solicitar o cartão

Este novo cartão de crédito do Banco Neon representa uma solução para quem enfrenta desafios tradicionais na obtenção de crédito. Veja a seguir como solicitar o serviço:

Abertura de conta no Banco Neon: O primeiro passo consiste em iniciar o processo de abertura de conta no Banco Neon.

Acesso ao aplicativo: Utilizando o aplicativo do Banco Neon, os usuários podem explorar as opções disponíveis na seção de “Investimentos”.

Criação de investimento: Dentro da seção dedicada aos “Investimentos”, os clientes têm a opção de selecionar “Criar investimento” para dar início ao processo.

Seleção do Viracrédito: Dentro das alternativas de investimento, é possível especificamente optar pela modalidade “Viracrédito” para continuar com a solicitação.

Investimento inicial: Os usuários devem realizar um investimento inicial mínimo de R$ 10.

Com a conclusão do investimento, o valor alocado transforma-se instantaneamente em limite no cartão de crédito Viracrédito. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Neon.