Conheça os indicados ao Homem do Ano de Walter Payton em 2023 da NFL

TA temporada da NFL não envolve apenas touchdowns, tackles e vitórias em campo; trata-se também de reconhecer os atores que vão além para causar um impacto positivo em suas comunidades.

Sobre Terça-feiraa liga revelou os indicados para o prestigiado Prêmio Walter Payton de Homem do Ano da NFL.

O prêmio destaca jogadores que personificam o espírito do falecido running back do Hall da Fama, Walter Paytonatravés do seu excelente serviço comunitário.

Fazedores de diferença no campo e na comunidade. Conheça todos os 32 indicados ao prêmio Walter Payton NFL Man of the Year de 2023, apresentado por @Nationwide. #WPMOYpic.twitter.com/wHnN73D5LX ? NFL (@NFL) 5 de dezembro de 2023

O Prêmio Homem do Ano tem tudo a ver com comunidades

Estabelecida em 1970 e renomeado em 1999 em honra de Walter Paytoneste prêmio é o auge do reconhecimento para NFL jogadores que não apenas se destacam em seus esforços atléticos, mas também mostram um compromisso inabalável em criar um impacto positivo duradouro além do jogo.

Um total de 32 indicadosum de cada NFL equipe, são selecionados com base em sua dedicação a diversas iniciativas de serviço comunitário.

O 2023 indicadosincluindo estrelas como Patrick Mahomes, Maxx Crosby, Cooper Kupp e Saquon Barkley, representam um grupo diversificado de jogadores dedicados a fazer a diferença.

Cada indicado receberá até US$ 55.000 por seus esforços de caridade, enquanto o eventual vencedor receberá uma quantia substancial US$ 250.000 doação para a instituição de caridade de sua escolha.

Começando de Semana 14 e continuando até o final da temporada, os indicados usarão orgulhosamente um distintivo Homem do Ano decalque de capacete para mostrar suas conquistas dentro e fora do campo.

Estádios selecionados também contarão com envoltórios de trave adornados com o Homem do Ano da NFL silhueta do troféu, adicionando um tributo visual às contribuições excepcionais desses jogadores.

Desde a sua criação, o Prêmio Walter Payton de Homem do Ano da NFL honrou 56 lendas e jogadores, incluindo estrelas atuais como Dak Prescott, Russel Wilson, e Calais Campbellque usa o emblema de Homem do Ano em sua camisa durante toda a temporada.

Estou honrado por fazer parte de uma das irmandades mais incríveis do jogo e mal posso esperar para ver quem se juntará a nós como o vencedor de 2024 do Walter Payton @NFL Homem do Ano, apresentado por @Nationwide. #WPMOYpic.twitter.com/5y4yBe6jY5 ? Dak Prescott (@dak) 5 de dezembro de 2023

Lista completa dos indicados ao Homem do Ano de Walter Payton:

Arizona Cardinals, Jonathan Ledbetter

Atlanta Falcons, Bradley Pinhão

Baltimore Ravens, Roquan Smith

Buffalo Bills, Dion Dawkins

Carolina Panthers, Bradley Bozeman

Chicago Bears, Justin Jones

Cincinnati Bengals, Ted Karras

Cleveland Browns, Anthony Walker Jr.

Dallas Cowboys, DeMarcus Lawrence

Denver Broncos, Garett Bolles

Leões de Detroit, Frank Ragnow

Green Bay Packers, De’Vondre Campbell

Houston Texans, Jon Weeks

Indianapolis Colts, Zaire Franklin

Jacksonville Jaguars, Dawuane Smoot

Chefes de Kansas City, Patrick Mahomes

Las Vegas Raiders, Maxx Crosby

Los Angeles Chargers, Derwin James Jr.

Los Angeles Rams, Cooper Kupp

Miami Dolphins, Alec Ingold

Minnesota Vikings, Harrison Phillips

Patriotas da Nova Inglaterra, Jonathan Jones

Santos de Nova Orleans, Tyrann Mathieu

Gigantes de Nova York, Saquon Barkley

Jatos de Nova York, Solomon Thomas

Philadelphia Eagles, Lane Johnson

Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward

São Francisco 49ers, Arik Armstead

Seattle Seahawks, Bobby Wagner

Tampa Bay Buccaneers, Antoine Winfield Jr.

Titãs do Tennessee, Jeffery Simmons

Comandantes de Washington, Terry McLaurin

O Homem do Ano de Walter Payton em 2023 será revelado no Honras da NFL show de premiação em Quinta-feira, 8 de fevereiro na semana que antecede Super Bowl LVIII em Las Vegas.