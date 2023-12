Connor Bedard diz que Corey Perry não dormiu com a mãe, ‘Bunch Of BS’

Connor Bedard agora está avaliando os rumores infundados de que seu ex-companheiro de equipe Corey Perrydormiu com a mãe dele … e ele foi inflexível na sexta-feira, eles são totalmente ‘BS’.

O astro dos Blackhawks não mediu palavras quando um repórter perguntou a ele sobre as fofocas grosseiras que cercaram o time de hóquei de Chicago nos últimos dias, antes do jogo de sábado contra os Jets, em Winnipeg.

“É apenas um monte de bobagem na internet”, disse Bedard, antes de admitir: “É claro que isso afetou a mim e à minha família”.

“E isso não é justo”, continuou ele, de acordo com o repórter do Blackhawks. Ben Papa. “Mas está fora do nosso controle. São coisas falsas e inventadas.”

Getty GM do Blackhawks diz que Corey Perry Cut não tem relação com dormir com a mãe de Connor Bedard



Bedard é agora a terceira pessoa a negar as alegações infundadas formuladas pela primeira vez no X no final do mês passado … juntando-se ao GM do Blackhawks Kyle Davidson e o próprio Perry.

Parece que ele provavelmente será o último também, porque de acordo com um repórter de hóquei Jacob StollerBedard “ficou irritado quando as perguntas” sobre os rumores de Perry continuaram durante sua reunião de sexta-feira com a mídia.

“Não preciso responder mais perguntas sobre essas coisas”, disse Bedard.

Perry foi cortado pelos Blackhawks na terça-feira – e embora o motivo específico para sua saída nunca tenha sido dado pela equipe… tudo teve a ver com um “incidente com infusão de álcool” com funcionários da equipe e patrocinadores corporativos.

Em um comunicado Perry lançado na quinta-feira, o homem de 38 anos pediu desculpas por seu comportamento “inapropriado e errado”.