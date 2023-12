Connor Bedard e Trevor Zegras marcam gols no estilo lacrosse na última noite da NHL antes do intervalo

ÓNa última noite da NHL antes das férias, Connor Bedard e Trevor Zegras combinaram-se para uma celebração elegante do lacrosse.

Bedard e Zegras marcaram cada um um gol no estilo lacrosse – ou “Michigan” – no sábado, em dois destaques que provavelmente serão assistidos repetidamente antes que a liga retorne à ação na noite de quarta-feira.

É comumente referido como um gol de Michigan em homenagem a Mike Legg, que o conseguiu enquanto jogava pelos Wolverines durante o torneio da NCAA de 1996.

Bedard, de 18 anos, executou a mudança pela primeira vez desde que foi selecionado por Chicago como a escolha geral número 1 no draft da NHL deste ano.

Com os Blackhawks perdendo por 1 a 0 no primeiro período em St. Louis, Bedard recebeu um passe de Philipp Kurashev atrás da rede dos Blues. O central então embalou o disco com seu taco antes de acertá-lo no canto, por cima do ombro esquerdo do goleiro Jordan Binnington.

“Simplesmente não havia ninguém lá e pensei que era uma boa peça e, sim, meio que fui em frente”, disse Bedard durante uma entrevista na TV entre os períodos.

Foi o 13º gol de Bedard em seu 33º jogo. Ele lidera todos os novatos da NHL em gols e assistências com 17.

“Ele tem mãos rápidas e eu nem percebi o que aconteceu até que ele entrou”, disse o técnico do Chicago, Luke Richardson. “Essa é a visão que ele tem. Ele pode ver isso quando o disco provavelmente está balançando um pouco. Ele coloca sua lâmina sob ele e pode pegá-lo enquanto se move. Ele é capaz de fazer essas coisas. Infelizmente, não conseguimos impulsionar em uma vitória esta noite.”

Mesmo com a jogada deslumbrante de Bedard, o último colocado Blackhawks perdeu uma vantagem de 5-2 no terceiro período de uma derrota por 7-5 para os Blues.

“Jogo talentoso e acho que chocou a todos nós”, disse o atacante do St. Louis, Robert Thomas, sobre o gol de Bedard. “Essa é uma jogada difícil de parar e é preciso muita habilidade para fazer isso nessa velocidade.”

Zegras voltou ao time do Anaheim depois de perder 20 jogos devido a uma lesão na parte inferior do corpo. Ele assumiu a posição central da linha superior, anteriormente ocupada pelo pivô novato Leo Carlsson, que torceu um ligamento do joelho direito na quinta-feira contra o Calgary.

Faltando 5:59 para o fim da derrota dos Ducks por 3 a 2 para o Seattle, Zegras, de 22 anos, patinou atrás da rede e pegou o disco com sua lâmina antes de jogá-lo por cima do ombro de Joey Daccord na linha estendida do gol.

Não foi novidade para Zegras, que marcou três dos oito gols no estilo lacrosse da NHL, de acordo com os Ducks.

“Quando fui atrás da rede, é algo que obviamente me sinto confortável em fazer”, disse ele. “Na minha opinião, não é uma jogada maluca para mim. Quando aquele goleiro vai de poste em poste, geralmente você tem um pequeno espaço no andar de cima. Por sorte, ele entrou.”

Zegras também marcou gols no estilo lacrosse em Montreal em 27 de janeiro de 2022, e no Arizona em 1º de abril de 2022. O atacante do Carolina Andrei Svechnikov é o único outro jogador com vários desses gols, de acordo com os Ducks, realizando o feito em outubro. 29 de dezembro de 2019, contra Calgary e 19 de dezembro de 2019, no Colorado.

Zegras “foi fantástico”, disse o técnico do Anaheim, Greg Cronin. “É incrível, ele perdeu dois meses e era sem dúvida o cara mais físico no gelo.”