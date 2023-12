Conor McGregor anuncia luta de retorno contra Michael Chandler para evento do UFC em 29 de junho

Conor McGregor já tem data marcada para seu retorno.

“The Notorious” anunciou no domingo que enfrentará Michael Chandler no dia 29 de junho em evento do UFC em Las Vegas. Segundo McGregor, a luta será na categoria até 185 libras.

Veja o anúncio de McGregor nas redes sociais abaixo.

“Senhoras e senhores, um Feliz Ano Novo para todos”, disse McGregor. “Gostaria de anunciar a data de retorno para mim, o ‘Notorious’ Conor McGregor, o maior retorno de todos os tempos acontecerá em Las Vegas para a International Fight Week, dia 29 de junho… e o adversário, Michael Chandler. E o peso, Sr. Chandler, 185 libras.

Pouco depois, Chandler teria dito ESPN, “Aqui vamos nós. Qualquer peso é bom para mim.” Desde então, ele abordou o anúncio nas redes sociais.

Eu sempre disse que queria você no seu maior, no seu pior e no seu melhor. 185 ficaria bem em mim. -Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 31 de dezembro de 2023

Damon Martin, do MMA Fighting, entrou em contato com a equipe de Chandler para mais comentários.

O UFC ainda não anunciou oficialmente uma luta entre McGregor ou Chandler, nem um evento foi anunciado para 29 de junho. No entanto, a suposta data de retorno de McGregor cairia no intervalo de tempo em que o UFC normalmente hospeda a International Fight Week (a iteração mais recente de o evento ocorreu no início de julho).

McGregor e Chandler estão em rota de colisão há algum tempo, com Chandler repetidamente pedindo uma luta com McGregor antes mesmo de eles receberem cartão amarelo como treinadores adversários. O Lutador Final 31. Após a conclusão daquele reality show no início deste ano, esperava-se que os dois brigassem, mas o status competitivo de McGregor foi prejudicado por seu status pouco claro de testes de drogas na USADA e pelas acusações de agressão sexual que foram feitas contra ele em junho passado (McGregor foi posteriormente inocentado de acusações criminais).

Quanto aos seus problemas com a USADA, o parceiro de longa data em testes de drogas do UFC encerra oficialmente seu relacionamento com a promoção de lutas em 31 de dezembro, aparentemente removendo esse obstáculo para McGregor. No futuro, a Drug Free Sport International cuidará dos testes para o UFC.

Se a luta de 29 de junho se concretizar, marcará a primeira luta de McGregor desde que ele quebrou a perna na derrota para o rival de longa data Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. O ex-campeão de duas divisões não vence uma luta desde que derrotou Donald Cerrone no UFC 246 há quatro anos.

Nem McGregor nem Chandler jamais competiram no peso médio. McGregor conquistou seus dois títulos do UFC no peso leve e no peso pena, sendo sua luta mais recente contra Poirier no peso meio-médio.

Chandler passou a maior parte de sua carreira competindo com 155 libras. Sua luta mais recente também foi contra Poirier, luta no UFC 281 que terminou com Poirier derrotando Chandler por finalização no terceiro round. O tricampeão do Bellator perdeu três das últimas quatro lutas.