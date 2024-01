Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC, enfrentará Michael Chandlers em Las Vegas em junho

ADepois de um hiato notável, Conor McGregor anunciou seu tão esperado retorno ao UFC, preparando o cenário para um confronto com Michael Chandler no dia 29 de junho, em Las Vegas. Essa luta de destaque, parte da International Fight Week do UFC, ainda não recebeu confirmação oficial do UFC ou de Chandler, conforme noticiado por Brett Okamoto da ESPN.

O confronto, previsto para 185 libras, marca um afastamento da categoria de peso habitual dos lutadores, de 155 libras, adicionando um toque intrigante à luta. Tanto McGregor quanto Chandler, conhecidos por suas proezas com 155 libras, estão se aventurando em território desconhecido nesta categoria de peso. McGregor, com um recorde de 22-6, não entra no octógono desde sua luta em 2021 contra Dustin Poirier, onde sofreu uma lesão na perna. A sua recente inatividade deveu-se em parte a uma questão regulamentar com a Agência Antidopagem dos EUA, que provocou um conflito entre McGregoro UFCe USADA.

Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC em 2024Twitter

A luta de retorno de McGregor será contra Michael Chandler

Chandler, de 37 anos e com recorde de 23-8, lutou pela última vez em 2022, enfrentando uma derrota para Poirier. Esta luta marca um momento crítico na carreira de Chandler, após três derrotas nas últimas quatro lutas. Falando à ESPN, Chandler expressou sua disposição para a luta, afirmando: “Aqui vamos, essa é a luta para a qual venho treinando” e mostrando flexibilidade em relação à categoria de peso: “Qualquer peso – 155, 170, 185 libras – é bom para mim. “

O emparelhamento de McGregor e Chandler não é apenas um confronto de titãs, mas também o culminar de seus recentes papéis como treinadores adversários no reality show “The Ultimate Fighter”. Rumores sobre seu possível confronto têm circulado, aumentando a expectativa entre os fãs do UFC.

Enquanto o UFC mundo aguarda confirmação oficial, o McGregor-Chandler A luta está prestes a ser um destaque da International Fight Week, prometendo um confronto eletrizante entre dois lutadores experientes que buscam recuperar seu domínio no esporte.