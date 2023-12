Conor McGregor explode com inatividade no UFC: ‘Minha paciência está se esgotando’

Conor McGregor está cansado de esperar para retornar ao UFC.

O ex-campeão de duas divisões teve um lugar ao lado do ringue no sábado para o pay-per-view de boxe do Day of Reckoning em Riade, Arábia Saudita, que viu Anthony Joshua derrotar Otto Wallin por paralisação no quinto round e Joseph Parker derrotar Deontay Wilder de forma desequilibrada decisão. Depois, um McGregor animado falou com TalkSPORT e estourou quando o assunto passou a ser seu potencial retorno ao UFC, que segue sem data concreta em 2024.

“’The Mac’ tem muito a oferecer e muito a entregar”, afirmou McGregor.

“Os rapazes aqui [in Saudi Arabia] estão falando Manny [Pacquiao in boxing], o UFC não está falando nada. … Me dê algo. Você sabe o que eu estou dizendo? Eu deveria estar de volta em abril [2024], eu deveria estar de volta em abril. Era para ser dezembro. Eles nunca trataram ninguém [like this]. Ninguém nunca foi tratado [like this]. Por todos os números que trouxe neste jogo – vendo mais do que todos eles juntos, certo? Vendo mais do que cada um deles juntos.

“Ninguém na história do jogo de luta foi tratado da maneira que estou sendo tratado neste minuto, certo?” McGregor continuou. “Através do que eu passei para o que trago, eles deveriam abrir comportas para mim, certo? E estou esperando. Estou esperando e estou esperando. Minha paciência está se esgotando esperando.”

McGregor, 35 anos, está provisoriamente vinculado a uma luta de volta no UFC contra Michael Chandler desde que treinou contra o americano em O Lutador Final 31 no início de 2023. McGregor disse aos repórteres no final de outubro que o UFC tinha como meta abril de 2024 para sua luta de retorno e expressou frustração com sua longa dispensa desde sua derrota em julho de 2021 para Dustin Poirier, no entanto, o técnico de McGregor no SBG Ireland, John Kavanagh, disse ao MMA Fighting em novembro que a promoção atrasou o retorno de McGregor para uma luta direcionada no “verão”.

McGregor voltou oficialmente ao grupo de testes de drogas do UFC com a USADA em 8 de outubro, o que significa que ele estará elegível para competir novamente em 8 de abril de 2024, de acordo com as regras da USADA. Ele apresentou seus primeiros testes de drogas após sua tão esperada reentrada no programa no final de outubro.

No sábado, McGregor convocou Pacquiao para uma luta de boxe em várias aparições na mídia. Em um clipe capturado pela TNT SportsMcGregor falou com entusiasmo ao ministro do entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, sobre a possível luta enquanto estava sentado ao lado do astro do futebol Cristiano Ronaldo.

“Diga a Manny para desenvolver coragem e lutar comigo em uma categoria de peso mais alta”, disse McGregor a Alalshikh. “Por que não? É o esporte dele. Se ele quiser que eu reduza o peso, devo poder usar mais armas. Eu deveria ser capaz de chutar. Eu deveria ser capaz de lutar. Isso não deveria ser justo? Você não diria? Diga isso para ele. Ele é um homem ou um rato? Manny é um homem ou um rato?”

McGregor expressou sentimentos semelhantes em uma entrevista separada com o boxeador peso-pesado Derek Chisora ​​para a iFL TV.

No total, McGregor lutou no MMA apenas quatro vezes desde que conquistou o título dos leves do UFC com uma vitória sobre Eddie Alvarez em 2016, imprensando uma vitória sobre Donald Cerrone entre a derrota do título para Khabib Nurmagomedov e derrotas consecutivas para Poirier.