Conor McGregor presidente da Irlanda? Astro do UFC dá dicas sobre o que quer

Conor McGregor está a contemplar uma candidatura à presidência da Irlanda, motivada pelos acontecimentos recentes, incluindo o esfaqueamento de três crianças e de um cuidador em Dublin.

O UFC star tem falado abertamente sobre questões políticas, criticando as autoridades por investigarem suas postagens nas redes sociais, que supostamente incitaram ao ódio durante os tumultos na cidade relacionados ao incidente.

“Tente me usar como bode expiatório o quanto quiser”, disse ele nas redes sociais.

“Se isso faz você se sentir melhor, eu aceito.”

McGregor, que já havia sugerido uma carreira política, agora parece mais sério quanto à perspectiva. Ele delineou as razões pelas quais acredita que seria um candidato superior em comparação com os outros.

Conor McGregor e o ator Jake Gyllenhaal filmam uma cena da nova sequência de “Road House”Roberto Ortega

A medida surge num contexto de tensões políticas acrescidas e de um desejo de mudança na Irlanda, na sequência dos acontecimentos perturbadores em Dublin.

“Rezo para que as ruas permaneçam calmas e pacíficas”, observou ele.

“Nós, irlandeses, somos conhecidos pelos nossos belos corações e temos uma orgulhosa história de não aceitar o racismo.

“Acredito firmemente que os nossos líderes devem abordar esta questão de frente com reformas políticas sérias em relação aos processos de imigração e refugiados da Irlanda.

“Este não é um momento para debate e postura, os nossos líderes eleitos devem agir no melhor interesse dos cidadãos da Irlanda e do futuro do nosso amado país.

“Concorrência potencial se eu concorrer. Gerry [Adams]78. Bertie [Ahern]. 75. Fim [Kenny], 74. Cada um com laços inquebráveis ​​com a política de seus partidos individuais. Independentemente do que o público fora de suas festas sinta. Esses partidos governam a si mesmos versus governam o povo.

“Ou eu, 35. Jovem, ativo, apaixonado, pele fresca no jogo. Eu escuto. Eu apoio. Eu me adapto. Não tenho afiliação/preconceito/favoritismo em relação a nenhum partido.

“Eles seriam genuinamente responsabilizados em relação à atual influência do sentimento público. Eu até colocaria tudo em votação. Haveria votações todas as semanas para garantir. Posso financiar. Não seria eu no poder como presidente , povo da Irlanda. Seríamos eu e você.”