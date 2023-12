Conor McGregor revela nome do quarto filho

Conor McGregor está garantindo que o clã McGregor permaneça vivo e bem nas gerações futuras.

O ex-campeão de duas divisões do UFC anunciou o nascimento de seu quarto filho – e terceiro filho – na semana passada. Na segunda-feira, McGregor revelou o nome de seu novo filho: Mack McGregor.

Mack se junta aos irmãos Conor Jr., Croia e Rian na crescente família liderada por McGregor e pela parceira e noiva de longa data do lutador, Dee Devlin.

McGregor, 35 anos, está provisoriamente vinculado a uma luta de volta no UFC contra Michael Chandler desde que treinou contra o americano em O Lutador Final 31 no início de 2023. McGregor disse aos repórteres no final de outubro que o UFC tinha como meta abril de 2024 para sua luta de retorno e expressou frustração com sua longa dispensa desde sua derrota em julho de 2021 para Dustin Poirier, no entanto, o técnico do SBG Ireland de McGregor, John Kavanagh, disse recentemente ao MMA Fighting que o a promoção atrasou o retorno de McGregor para uma luta direcionada no “verão”.

McGregor voltou oficialmente ao grupo de testes de drogas do UFC com a USADA em 8 de outubro, o que significa que ele estará elegível para competir novamente em 8 de abril de 2024, de acordo com as regras da USADA. Ele apresentou seus primeiros testes de drogas após sua tão esperada reentrada no programa no final de outubro.

No total, McGregor lutou no MMA apenas quatro vezes desde que conquistou o título dos leves do UFC com uma vitória sobre Eddie Alvarez em 2016, imprensando uma vitória sobre Donald Cerrone entre a derrota do título para Khabib Nurmagomedov e derrotas consecutivas para Poirier.

O último anúncio de McGregor pode ser visto abaixo.