Conor McGregor usa a linha clássica quando estava no auge para responder aos políticos irlandeses

Conor McGregor acreditava-se que estaria voltando ao octógono em 2024, mas atualmente ele está lutando contra o governo irlandês. Como um dos empresários mais famosos da Irlanda, McGregor tem sido muito veemente contra as políticas do actual governo irlandês e até cogitou a ideia de se tornar o próximo presidente do país. Se isso acontecer, será interessante ver se ele decide continuar com o seu UFC carreira ou não. Mas estas atividades recentes de McGregor suscitaram uma resposta dos políticos irlandeses. Desde abrir um arquivo de investigação sobre ele até perseguir publicamente sua imagem. Apenas ex-oponentes do Connor saiba que traí-lo não é uma boa ideia, principalmente por causa de sua conversa fiada.

McGregor enlouquece após ‘quebrar’ máquina de socos

Em um tweet recente, ele escreveu: “Aqui pessoal, venham aqui, basta. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar…” O que inicialmente parece um pedido de desculpas genuíno para aqueles que não sabem quem é Conor McGregor é. Mas para nós que acompanhamos sua carreira sabemos que esta é provavelmente uma de suas citações mais famosas. A declaração completa é mais ou menos assim: ‘Eu só quero dizer do fundo do meu coração. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar, com absolutamente NINGUÉM. .”

De onde veio essa citação de Conor McGregor?

Este deve ser o auge de Conor McGregor e o momento culminante da história do esporte, ponto final. Aconteceu no UFC 205, quando Conor McGregor derrotou Eddie Alvarez para se tornar o primeiro bicampeão da história do UFC. Pela primeira vez um lutador teve dois cinturões ao mesmo tempo. Essa conquista foi tão impressionante que nenhuma outra estrela do UFC conseguiu fazê-lo desde então. A atitude de McGregor é exactamente a atitude que ele está a tomar neste momento contra o establishment irlandês. Não temos ideia se ele está concorrendo a um cargo público na Irlanda, mas Conor McGregor já conquistou o coração das pessoas ao falar a verdade ao poder.