Conselho de Farmácia anuncia concurso para MÉDIO e TÉCNICO com salários de quase R$ 5 MIL

A jornada deste concurso é de 40 horas semanais

Com vagas para médio e técnico, este concurso do Conselho de Farmácia é uma das principais oportunidades que foram divulgadas atualmente.

Veja como se inscrever neste concurso e não perca a sua chance.

Vagas e Detalhes das Etapas do Concurso

O concurso CRF SP oferece vagas para Agente Administrativo e Assistente de Tecnologia da Informação – Suporte Técnico, cada uma com requisitos específicos, proporcionando oportunidades para candidatos qualificados ingressarem no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo.

Detalhes das Vagas

Veja a seguir as chances ofertadas:

Agente Administrativo: Vagas: 01 imediata + cadastro reserva. Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio. Disponibilidade para viagens. Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B. Mínimo de 6 meses de experiência na área administrativa.

Assistente de Tecnologia da Informação – Suporte Técnico: Vagas: 01 imediata + cadastro reserva. Requisitos: Ensino médio técnico ou superior em Informática, Processamento de Dados, Manutenção e Suporte em Informática, Redes de computadores, ou curso equivalente. Disponibilidade para viagens. Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B. Mínimo de 6 meses de experiência em suporte técnico.



Salários e Benefícios do concurso



Os salários iniciais são atrativos, alcançando R$ 3.349,31 para o cargo de Agente e R$ 4.918,56 para Assistente, ambos considerando uma jornada de 40 horas semanais. Além disso, os selecionados terão acesso a benefícios deste concurso como Vale Transporte, Auxílio Alimentação, Vale Refeição, Convênio Médico e Convênio Odontológico.

Etapas do Concurso

Confira as fases e datas:

Com as etapas detalhadas, os candidatos deste concurso têm agora uma visão clara do que esperar e podem direcionar seus esforços de estudo de maneira mais eficaz.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados neste concurso deverão se cadastrar entre os dias 12 de dezembro de 2023 e 12 de janeiro de 2024, através do site do Instituto Nosso Rumo, banca do certame, ao custo de R$57,10.

Salários e detalhes do último concurso

O último concurso do CRF SP ofereceu diversas oportunidades, tanto para candidatos de nível médio quanto superior. Com um total de 06 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, as remunerações variaram conforme os cargos, proporcionando salários competitivos aos aprovados. Confira abaixo os cargos ofertados e seus respectivos vencimentos:

Nível Médio:

Agente Administrativo: R$ 3.184,36;

R$ 3.184,36; Agente de Manutenção: R$ 2.503,75;

R$ 2.503,75; Motorista: R$ 3.279,89.

Nível Superior:

Analista de Pessoal: R$ 3.904,32;

R$ 3.904,32; Analista de Tecnologia da Informação – Sistemas: R$ 8.199,96;

R$ 8.199,96; Analista de Tecnologia da Informação – Suporte: R$ 8.199,96;

R$ 8.199,96; Assistente de Tecnologia da Informação – Suporte e Sistemas: R$ 4.676,32;

R$ 4.676,32; Consultor Administrativo: R$ 6.101,55;

R$ 6.101,55; Consultor de Gestão de Pessoas: R$ 6.101,55;

R$ 6.101,55; Consultor de Licitações e Contratos: R$ 6.101,55;

R$ 6.101,55; Contador: R$ 6.101,55;

R$ 6.101,55; Desenvolvedor Web: R$ 8.960,34;

R$ 8.960,34; Designer Gráfico: R$ 5.109,95;

R$ 5.109,95; Farmacêutico Consultor: R$ 8.445,96;

R$ 8.445,96; Farmacêutico Fiscal: R$ 9.229,11;

R$ 9.229,11; Jornalista: R$ 6.101,55;

R$ 6.101,55; Procurador: R$ 6.101,55.

Todos os cargos ofereciam benefícios atraentes, incluindo Vale Transporte, Auxílio Alimentação, Vale Refeição, Convênio Médico e Convênio Odontológico.

Diversidade de Cargos

Com uma variedade de cargos, o concurso visava atender a diferentes perfis profissionais, proporcionando oportunidades tanto para quem busca cargos administrativos quanto para quem almeja posições mais especializadas.

O concurso CRF SP é conhecido por oferecer um ambiente de trabalho estimulante e recompensador. Os candidatos que almejam ingressar nessa instituição devem ficar atentos aos próximos editais e preparar-se adequadamente para garantir seu lugar nesse cenário profissional promissor.