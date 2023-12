Conselho de Fonoaudiologia anuncia último dia de inscrição para concurso com 80 vagas

Confira os cargos deste concurso

As vagas do concurso são imediatas e formação de cadastro reserva. Ao todo são 80 vagas e grandes chances de mudar de vida.

Concurso do CFFa

Chegou o último dia para participar do aguardado concurso do CFFa (Conselho Federal de Fonoaudiologia), que disponibiliza 80 vagas para a carreira de analista superior – fonoaudiólogo. Desse total, uma vaga é destinada à contratação imediata, enquanto as outras 79 compõem o cadastro reserva.

Requisitos e Remuneração Atrativa

Os interessados devem possuir diploma registrado de conclusão de curso de graduação em fonoaudiologia, além de registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono). A remuneração para a carreira é de R$ 5.102,97, em uma carga horária semanal de 30 horas.

Benefícios Valorizados pelo concurso

O Conselho Federal de Fonoaudiologia demonstra seu apreço pelos colaboradores, oferecendo benefícios que incluem vale-refeição de R$ 396 por mês, vale-alimentação de R$ 1.034 por mês, plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico) totalmente subsidiado para o funcionário e 50% subsidiado para dependentes, plano de cargos e salários, e vale-transporte.



Etapas do Concurso e Avaliações

O processo seletivo do CFFa compreende duas fases:

Prova Objetiva: Com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo língua portuguesa, noções de informática, legislação do CFFa, ética no serviço público e conhecimentos específicos.

Prova de Títulos: Com caráter classificatório, essa etapa avaliará os títulos apresentados pelos candidatos.

Data da Prova Objetiva e Local do concurso

A prova objetiva está agendada para 18 de fevereiro de 2024, a ser realizada em Brasília/DF.

Este concurso é uma oportunidade imperdível para fonoaudiólogos que desejam integrar uma instituição de renome, valorizando não apenas a expertise técnica, mas também o bem-estar de seus profissionais. Aqueles que atendem aos requisitos têm a chance de iniciar ou consolidar uma carreira promissora no CFFa.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB (www.idib.org.br), banca organizadora

Sobre o cargo

O papel específico de um Analista Superior pode variar amplamente dependendo da área de atuação e do setor. Em geral, esses profissionais são responsáveis por desempenhar funções que requerem conhecimento especializado, habilidades analíticas e capacidade de tomar decisões complexas. Além disso, podem ser envolvidos em atividades como pesquisa, planejamento, gestão, elaboração de relatórios, análise de dados, entre outras.

Por exemplo, em órgãos governamentais, um Analista Superior pode trabalhar em diversas áreas, como administração, finanças, recursos humanos, tecnologia da informação, planejamento estratégico, entre outras. Em empresas privadas, o termo pode ser utilizado de maneira semelhante, indicando uma posição que requer formação superior e expertise na área de atuação da empresa.

Para entender as responsabilidades específicas de um Analista Superior, é necessário analisar a descrição do cargo presente nos documentos oficiais do órgão ou empresa que está realizando a contratação.

Detalhes do órgão

A função do CFFa é zelar pela qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de fonoaudiologia, assegurando que esses serviços atendam aos padrões éticos e técnicos estabelecidos pela legislação.

As principais funções do CFFa incluem: