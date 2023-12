Conselho Regional anuncia Concurso com 70 vagas para vários cargos

Concurso para médio e superior

Se você busca por concurso, esta pode ser a sua chance. Ao todo são 70 vagas trazendo muitas oportunidades para médio e superior.

Veja a seguir os cargos e não perca tempo.

Oportunidades no CRP-15 AL: Inscrições Abertas para 70 Vagas

O Conselho Regional de Psicologia de Alagoas (CRP-15 AL) está com inscrições abertas para o seu concurso, oferecendo um total de 70 vagas. Dessas, duas são para contratação imediata, enquanto as outras 68 são destinadas à formação de cadastro reserva (CR). A lotação dos aprovados será na cidade de Maceió/AL.

Cargos e Salários: Diversas Oportunidades para Profissionais de Níveis Médio e Superior

Para aqueles com ensino médio completo, a oportunidade é no cargo de Auxiliar Administrativo, com uma vaga imediata e 34 para cadastro reserva. O salário inicial para essa posição é de R$ 1.922,09. Já para quem possui formação superior em Psicologia e registro no órgão de classe, há uma vaga imediata e 34 para cadastro reserva no cargo de Psicólogo, com remuneração de R$ 4.524,49.

Benefícios Atrativos para os Servidores

Além dos salários atrativos, os servidores do CRP-15 AL ainda desfrutam de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 450 por mês e vale-transporte.



Etapas do Concurso: Provas Objetiva e Discursiva

O processo seletivo do CRP-15 AL será composto por duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Essa prova será composta por 120 itens de julgamento “certo” ou “errado”, abrangendo conhecimentos básicos, complementares e específicos.

A segunda etapa é uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, destinada aos candidatos de nível superior. Nessa fase, os participantes terão que elaborar um texto dissertativo com extensão entre 20 e 30 linhas sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos da área.

Data das Provas e Mais Informações

As provas estão agendadas para o dia 3 de março de 2024. Locais e horários serão comunicados posteriormente por meio do edital de convocação, que será publicado em momento oportuno. Esta é uma oportunidade imperdível para quem busca ingressar no serviço público na área de psicologia e administração.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br)

Os valores da taxa variam a depender da escolaridade, sendo de R$ 70 (nível médio) e R$ 85 (superior).

Preparação

Ingressar no serviço público é uma jornada desafiadora e recompensadora. O Concurso do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas (CRP-15 AL) oferece uma oportunidade ímpar para profissionais que buscam estabilidade e realização na área. Nesse contexto, a adoção de estratégias de estudo eficientes é essencial para enfrentar as provas com confiança e êxito.

Análise Detalhada do Edital

A chave para a preparação eficaz começa com uma análise detalhada do edital. Aqui, encontramos informações cruciais sobre requisitos, conteúdo programático e a estrutura das provas. Esse entendimento proporciona a base sólida para um planejamento de estudos bem-sucedido.

Cronograma de Estudos

A elaboração de um cronograma bem estruturado é essencial. Distribuir o tempo de forma equilibrada entre as disciplinas, considerando a complexidade e peso no edital, é crucial. Além disso, reservar momentos para revisão é a chave para uma preparação abrangente.

Material de Estudo

A escolha de materiais confiáveis é a arma do estudante. Livros, videoaulas e cursos online devem ser selecionados criteriosamente. A prática constante com questões de concursos anteriores aprimora a familiaridade com o estilo das perguntas.

Disciplinas Específicas

Para os candidatos de nível superior, como os aspirantes ao cargo de Psicólogo, dedicar tempo extra às disciplinas específicas é uma estratégia diferenciada. Aqui, o foco nos detalhes da área, como normativas e práticas profissionais, é fundamental.

Saúde Mental e Física

Assim como um explorador prepara-se fisicamente para uma expedição, o concurseiro deve manter uma rotina saudável. Atividades físicas, alimentação equilibrada e horas adequadas de sono são aliados indispensáveis.