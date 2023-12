Consulte agora mesmo se você receberá o 13º do Bolsa Família!

O Bolsa Família é um dos programas de assistência social mais relevantes da história recente do Brasil. Ele tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um suporte financeiro mensal.

Uma das questões que gerou bastante expectativa nos beneficiários do programa foi o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família. No entanto, em 2023, o governo anunciou que o abono não será concedido e não há previsão para que seja retomado.

O histórico do 13º do Bolsa Família

Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa e realizou o pagamento do décimo terceiro aos beneficiários do Bolsa Família. Esse pagamento extra trouxe um alívio financeiro para as famílias que dependem do programa. No entanto, após esse ano, o pagamento do 13º não se repetiu, causando incerteza e confusão entre os beneficiários.

A decisão do governo sobre o 13º do Bolsa Família

No momento do lançamento do Novo Bolsa Família, em março de 2023, o governo federal deixou claro que não pretende retomar o pagamento do décimo terceiro. O argumento principal é que o Bolsa Família é um programa de complemento à baixa renda, não seguindo as regras típicas de um contrato de salário ou previdência.

Essa decisão trouxe desapontamento para muitas famílias que contavam com o abono para enfrentar as despesas extras no final do ano.

Valores atuais do Bolsa Família

Atualmente, cerca de 21,18 milhões de famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família. O valor médio recebido por mês é de R$ 677,88, com um valor mínimo garantido de R$ 600. Em novembro de 2023, o governo federal disponibilizou R$ 14,26 bilhões para o pagamento do benefício.



Essa quantia é fundamental para as famílias que dependem do programa para suprir suas necessidades básicas.

Antecipação do calendário de dezembro

Uma boa notícia é que o calendário de dezembro do Bolsa Família foi antecipado devido às comemorações de fim de ano. O pagamento do benefício começará no dia 11 de dezembro, uma segunda-feira, e será concluído no dia 22 de dezembro, sexta-feira. Essa antecipação é diferente dos outros meses, nos quais o pagamento é realizado nos últimos dez dias úteis.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos às datas para não perderem o prazo de retirada do benefício.

Consulta do calendário de pagamentos

Para facilitar o acesso às informações sobre o calendário de pagamentos do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) criou um site específico. Nele, os beneficiários podem consultar as datas de pagamento conforme o número final do NIS.

O endereço do site é: bolsa família calendário. Essa ferramenta é útil para que as famílias possam se organizar financeiramente e garantir o recebimento do benefício.

Planejamento financeiro durante um período crítico

Apesar da notícia desanimadora sobre a ausência do décimo terceiro do Bolsa Família em 2023, é importante que as famílias beneficiárias se planejem financeiramente para enfrentar um período crítico do ano. A antecipação do calendário de dezembro pode ajudar nesse planejamento, permitindo que as famílias tenham acesso ao benefício antes das festividades de fim de ano.

Além disso, é fundamental que as famílias busquem alternativas para complementar a renda, como a participação em programas de capacitação profissional oferecidos pelo governo ou por instituições privadas. Essa busca por qualificação pode abrir portas para oportunidades de trabalho e aumentar as chances de superação da situação de vulnerabilidade.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para milhões de famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade social. Apesar da ausência do décimo terceiro em 2023, é importante que os beneficiários se informem sobre o calendário de pagamentos e se planejem financeiramente para enfrentar esse período crítico do ano. O acesso ao benefício, aliado a medidas de qualificação profissional, pode contribuir para a superação da vulnerabilidade e a construção de uma vida mais digna.