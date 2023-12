Consulte as Datas de Prorrogação do Desenrola Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, ampliou a validade do programa Desenrola Brasil até 31 de março de 2024, conforme anunciado oficialmente no Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 2023. Este programa, voltado para a renegociação de dívidas, busca conceder alívio financeiro a milhões de brasileiros, reduzindo seus débitos.

Até o momento, cerca de 10,7 milhões de pessoas foram beneficiadas, com a renegociação de dívidas que totalizam R$ 29 bilhões.

Negociação pelo Desenrola Brasil

Além disso, a recente publicação no Diário Oficial também eliminou a exigência de os brasileiros possuírem uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro para acessar a plataforma de renegociação. Essa alteração tem o potencial de facilitar o acesso à ferramenta, abrangendo um número maior de pessoas em situação de necessidade financeira.

O Desenrola Brasil destina-se a dívidas negativas acumuladas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Podem beneficiar-se da renegociação aqueles indivíduos físicos ou jurídicos com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, o valor total das dívidas não deve exceder R$ 20 mil.

Para obter mais detalhes sobre o Desenrola Brasil e o procedimento de renegociação de débitos, é possível acessar informações na própria plataforma do programa. O principal objetivo é não apenas facilitar a recuperação econômica do país, mas também oferecer uma oportunidade de reintegração ao mercado de crédito para os brasileiros endividados.

Como participar do programa Desenrola?

Para participar do Programa Desenrola Brasil, os interessados devem seguir o primeiro passo: criar uma conta no site do GOV.BR, um procedimento gratuito.

É fundamental criar essa conta exclusivamente por meio do site oficial ou do aplicativo, para evitar possíveis fraudes ou golpes que poderiam ocorrer em sites que se fazem passar pelo serviço de negociação em nome da CAIXA.



Para aumentar o nível do seu perfil na plataforma, siga estas etapas:

– Para atingir o Perfil Prata: Realize o login utilizando sua conta em um dos bancos credenciados, confirme o acesso por meio de um SMS enviado para o número de telefone registrado. Servidores públicos precisam apenas cadastrar a biometria facial junto à carteira de motorista.

– Para alcançar o Perfil Ouro: Faça login no aplicativo, utilizando o reconhecimento facial para comparar a foto com os registros da Justiça Eleitoral (TSE) e valide o acesso através do QR Code presente na Carteira de Identidade Nacional ou Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Ao obter o perfil Prata ou Ouro, será possível visualizar todos os contratos do Programa. Além disso escolher a condição de pagamento mais adequada ao seu orçamento.

É crucial após usufruir das vantagens oferecidas pela CAIXA ao negociar dívidas pelo Programa Desenrola Brasil, manter-se prevenido para não enfrentar problemas semelhantes.

Boa gestão financeira, estabelecimento de metas financeiras, controle de gastos e equilíbrio entre prazeres atuais e necessidades futuras. Essas são dicas valiosas para manter uma situação financeira positiva.

O Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo federal, possibilita a recuperação de crédito para aqueles com dívidas. Essas dívidas contraídas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.

A CAIXA, banco público parceiro do programa, oferece oportunidades de negociação com descontos expressivos. O banco não tem exigência de entrada, além da possibilidade de parcelamento em até 60 meses.

Para mais informações sobre como negociar suas dívidas de forma segura e acessar a plataforma Desenrola Brasil, visite o site: caixa.gov.br/desenrola.