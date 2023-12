conta de luz deve subir em 2024, aponta associação

Prepare o bolso. A previsão da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace) é de que a conta de luz deverá subir no ano de 2024. De acordo com a projeção, o aumento médio poderá ultrapassar a marca dos 10%, mesmo considerando um contexto de reservatórios cheios.

A expectativa geral é de que a elevação média seja de 6,58% em todo o Brasil, mas o patamar de aumento pode atingir 10,41% a depender de uma série de discussões jurídicas que ainda estão sendo realizadas sobre os créditos que foram indicados para atenuar o alcance dos reajustes.

De um jeito ou de outro, já é possível cravar que a elevação na conta vai ocorrer acima da inflação, que deve fechar em 4,53% segundo as projeções mais recentes.

Diferenciação por região

Mesmo que o aumento médio seja sentido em todas as regiões, o fato é que haverá uma diferenciação a depender da empresa que atende a distribuição da energia elétrica em sua região. Em Minas Gerais, por exemplo, já ficou definido que os créditos já foram integralmente utilizados.

Desta forma, ainda tomando como base as projeções da Abrace, os mineiros deverão ter um aumento médio de 15% na conta de luz no próximo ano, considerando qualquer cenário.

Em São Paulo, a conta deve subir de 9% a 12% a depender da decisão judicial que vai ser tomada no estado. Já no Rio de Janeiro, a expectativa é de que os reajustes da Light em 2024 variem entre 1,34% e 7,61%. “O sistema elétrico está disfuncional, com altas e quedas acentuadas”, avalia o presidente da Abrace, Paulo Pedrosa.

Isenção na conta em São Paulo



A Enel SP anunciou que parte dos seus consumidores terão direito a isenção total de pagamentos na conta de luz pelos próximos três meses. A medida foi tomada depois do apagão que foi registrado na região metropolitana do estado de São Paulo no início deste mês.

Tal isenção já começa a valer a partir deste mês de dezembro. Assim, os clientes não precisarão pagar as contas dos meses de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024. A informação de isenção será enviada na própria fatura mensal.

No caso dos clientes que têm débitos anteriores com a empresa, a ideia é perdoar as dívidas de até três meses em atraso. Mas neste caso, o cidadão não terá mais direito ao processo de isenção das contas futuras.

Segundo a companhia, no entanto, nem todos os clientes poderão ter o direito a isenção citada. A ideia é atender apenas as pessoas que são cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica, que estejam em situação de baixa renda e que ficara mais de 48 horas sem energia neste último apagão.

O benefício da isenção também será concedido aos clientes que são registrados na distribuidora como consumidores que possuem dependência de energia elétrica em suas residências. São os chamados eletrodependentes. Neste caso, a isenção vale independente do período da interrupção do atendimento.

Como conseguir descontos na conta de luz

Neste mês de dezembro, o governo federal vai seguir aplicando os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica. Trata-se de um benefício social que faz abatimentos de até 65% na conta de luz para algumas famílias. O foco do projeto está justamente nas pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O fato, no entanto, é que muitas destas famílias seguem sem receber este direito por um motivo curioso: elas não sabem que podem ter o desconto. O governo federal está preocupado com esta situação, e vem lançando campanhas para que as pessoas se conscientizem e tomem providências para começar a pagar uma conta mais barata no final do mês.

Para saber se você está recebendo os descontos do projeto, basta conferir o detalhamento da sua conta de energia elétrica. A empresa distribuidora da sua região vai informar neste documento se você está recebendo algum abatimento da Tarifa Social de Energia Elétrica ou não.

Se você não está tendo descontos, a dica é procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar a atualização do Cadúnico. Quem ainda não está no cadastro, também poderá criar um do zero.