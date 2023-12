Contrato de gravação de Shohei Ohtani e LA Dodgers ‘ainda não oficial’, pois detalhes ainda precisam ser acertados

TO mundo da MLB ficou em silêncio depois que o próprio Shohei Ohtani anunciou nas redes sociais que havia escolhido o Los Angeles Dodgers como seu novo time – apenas um dia depois de um vazamento errôneo alegar que ele assinaria com o Blue Jays de Toronto.

É amplamente divulgado que Dodgers ofereceram a ele um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões – o maior contrato da história do esporte americano, por alguma margem – com vários adiamentos e cláusulas de rescisão.

No entanto, Dodgers os fãs ainda não podem reivindicar a vitória sobre o Gaios Azuis agora mesmo.

Detalhes faltando no acordo com Ohtani

De acordo com informações de Ken Rosenthal e Andy McCullough do The Athletic, o Dodgers ainda não fiz o Ohtani O acordo foi oficializado porque o japonês ainda não passou no exame médico, e os dirigentes da equipe se recusaram a comentar o assunto quando pressionados por uma atualização sobre a contratação.

Além disso, ainda há uma série de questões pendentes que precisam ser resolvidas para que o acordo se torne oficial.

Isso inclui liberar um espaço na escalação de 40 homens para adicionar Shohei Ohtani para a lista ativa e o Dodgers também precisaria anunciar quanto do dinheiro do contrato seria diferido e por quanto tempo, ajustando assim a folha de pagamento e o imposto de luxo.

Haverá uma repetição de Carlos Correa?

Além das implicações financeiras envolvidas, é importante que Ohtani passa no exame médico por dois motivos.

A primeira é que o japonês passou por um procedimento não anunciado nos ligamentos do cotovelo de arremessador – conhecido no mundo do beisebol como Tommy John – que o deixará sem arremessar até 2025.

O segundo é Carlos Correahistória do ano passado. O porto-riquenho falhou em dois exames físicos com o Gigantes de São Francisco e a Mets de Nova York respectivamente, o que fez com que seus acordos – que já haviam sido anunciados pela mídia – fracassassem e não se concretizassem – resultando na assinatura posterior dele com o Gêmeos de Minnesota.