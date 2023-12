CONVOCAÇÃO GERAL para Cadastro Único; saiba a importância

Saiu uma convocação importante para os cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal. Aqueles que estão inscritos e não seguirem as diretrizes correm o risco de perder alguns dos benefícios sociais mais relevantes atualmente. No momento, muitos brasileiros dependem desses benefícios governamentais para pagar contas, quitar dívidas e sustentar suas famílias.

O Cadastro Único é a base de dados mais essencial para a concessão de diversos benefícios, como o Bolsa Família, Vale-Gás e outros. Portanto, leia atentamente o que apresentaremos abaixo para evitar a perda dos seus pagamentos mensais. Além disso, confira todas as informações necessárias sobre a nova convocação do governo.

Quantos cadastrados tem o Cadastro Único?

Antes de tudo, é importante termos uma visão completa da situação atual do Cadastro Único, incluindo o número total de beneficiários. Portanto, surge a pergunta: quantos cadastrados existem em 2023?

Segundo o levantamento mais recente do Governo Federal, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 100 milhões de brasileiros estão registrados na base de dados. No entanto, nem todos esses cadastrados recebem os benefícios do governo. Para efeito de comparação, o Bolsa Família é pago mais de 25 milhões de pessoas todos os meses.

O Cadastro Único não apenas determina a lista de beneficiários de alguns dos principais programas de assistência social, mas também fornece um retrato da população brasileira. Isso porque ele identifica as regiões com maior necessidade de recursos governamentais.

Governo convoca os brasileiros do CadÚnico

Recentemente, o Governo Federal fez uma convocação importante aos cadastrados no Cadastro Único. De acordo com a mensagem da União, os beneficiários de programas sociais que não atualizarem os dados por mais de 2 anos podem perder os pagamentos mensais.

É fundamental lembrar que o registro deve ser atualizado obrigatoriamente a cada 24 meses. Além disso, os dados também devem ser atualizados sempre que houver alterações significativas nas famílias, como:



Nascimentos;

Óbitos;

Casamentos;

Mudanças de endereço;

Mudanças na faixa de renda;

Entre outros.

Portanto, a atualização do CadÚnico é essencial para todos os beneficiários de programas sociais que desejam continuar recebendo os pagamentos do governo.

A convocação também destaca um ponto importante. Ao atualizar o registro, os cadastrados devem incluir uma cópia de um documento original com foto do representante familiar (que normalmente é uma mulher).

Portanto, se você não atualiza seu Cadastro Único há algum tempo, é recomendável seguir o passo a passo que apresentaremos abaixo. Assim, não perderá benefícios como o Bolsa Família e o Vale-Gás.

Como os registrados podem atualizar o CadÚnico?

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a atualização é realizada principalmente de forma presencial. Somente as famílias que não tiveram nenhuma alteração nos últimos 24 meses podem atualizar as informações pela internet.

Nesses casos, atualizar o CadÚnico se dá por meio dos canais oficiais de atendimento do Governo Federal. Mesmo as famílias que atualizam pela internet podem ser convocadas para confirmar as informações pessoalmente, caso ocorram inconsistências nos dados.

Sem mais demora, veja abaixo o passo a passo completo para 2023/2024: