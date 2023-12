Copa América: revelada a arma mais letal de Lionel Messi para conquistar a Copa América de 2024

EUNa tão aguardada Copa América de 2024, programada para acontecer inteiramente nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho, todos os olhos estão voltados para o lendário futebolista argentino,Lionel Messi.

A final, marcada para 14 de julho no Hard Rock Stadium do Inter Miami, promete ser o ápice das proezas do futebol, com Messi com o objetivo de garantir a vitória da Albiceleste, atual campeã da Copa do Mundo.

O filho de Lionel Messi, Mateo, marca um gol espetacular de bicicleta com o Inter Miami

Um ritual antes de cada torneio significativo envolvendo Messi é a inauguração de um novo par de chuteiras, sua arma potente e letal em campo.

O Footy Headlines, site especializado em futebol, divulgou recentemente o design do Messipara a próxima Copa América e a tonalidade escolhida é mais uma vez o icônico ouro.

Este calçado cuidadosamente elaborado, lembra um design Messi vestiu durante seus primeiros anos com Barcelona na década de 2010, deverá chegar ao mercado para fãs ansiosos antes da chegada do verão.

MessiO impacto da empresa transcende fronteiras e o seu compromisso com a excelência é simbolizado pela escolha do equipamento. As chuteiras douradas não apenas mostram sua dedicação ao esporte, mas também acrescentam um toque de elegância à expectativa em torno da Copa América.

As chances da Argentina

Com Argentina e Uruguai posicionando-se como as nações de maior sucesso na história da Copa América, cada uma com 15 títulos, MessiA busca do triunfo em 2024 está repleta de significado histórico.

Com um total de 32 partidas em 25 dias, contando com a participação de 16 nações, incluindo seis convidados da Concacaf, o torneio promete competição intensa e brilhantismo no futebol.