Copa do Mundo de 2026: camisas de Messi para a Copa do Mundo são vendidas por milhões em leilão… mas o recorde ainda pertence a Michael Jordan

SSeis camisas usadas pelo astro do futebol Lionel Messi durante a série de vitórias da Argentina na Copa do Mundo do ano passado foram vendidas quinta-feira por US$ 7,8 milhões, anunciou a casa de leilões Sotheby’s.

O preço final das camisas, cada uma usada durante o primeiro tempo de um dos jogos da Argentina na Copa do Mundo FIFA de 2022, no Catar, é o preço mais alto para um item de memorabilia esportiva este ano, disse a Sotheby’s.

A Argentina derrotou a França na disputa de pênaltis após um empate em 3 a 3 na final da Copa do Mundo, conquistando sua terceira Copa do Mundo.

A vitória, na qual Messi marcou dois dos três gols da Argentina, representou um momento culminante para um dos maiores jogadores de todos os tempos do esporte.

“Essas camisas históricas não são apenas uma lembrança tangível de um dos momentos mais importantes da história do esporte, mas estão principalmente ligadas ao momento culminante da carreira do jogador de futebol mais condecorado da história”, disse Brahm Wachter, chefe de departamento da Sotheby’s. colecionáveis ​​​​modernos, disse em um comunicado.

As camisas estavam em exposição na sede da Sotheby’s em Nova York durante o leilão online de duas semanas que terminou quinta-feira.

Nenhuma informação sobre o licitante vencedor foi divulgada.

A Sotheby’s disse que uma parte dos lucros do leilão será doada ao Projeto UNICAS, liderado pelo Hospital Infantil Sant Joan de Du Barcelona com o apoio da Fundação Leo Messi, para ajudar crianças que sofrem de doenças raras.

Messi, de 36 anos, que atualmente joga pelo Inter Miami da MLS, passou 17 anos no Barcelona. Ele ganhou a Bola de Ouro, que é concedida anualmente ao melhor jogador do esporte, um recorde de oito vezes.

A Sotheby’s esperava que as camisas de Messi pudessem estabelecer um recorde em leilões de memorabilia esportiva usada em jogos, mas isso não aconteceu.

O recorde de item de memorabilia esportiva usado em jogos continua sendo a camisa de Michael Jordan das finais da NBA de 1998, que foi vendida por US$ 10,1 milhões na Sotheby’s de Nova York no ano passado.