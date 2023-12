Copa do Mundo Feminina de 2023: Estados Unidos e México por mais uma Copa do Mundo: Candidaturas à Copa do Mundo Feminina de 2027

TOs Estados Unidos e o México apresentaram oficialmente uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, que aconteceria um ano depois de as duas nações, juntamente com o Canadá, sediarem a Copa do Mundo de 2026, anunciou a ESPN.

Com o slogan “New Hights” e procurando “capitalizar um momento de extraordinário crescimento no desporto feminino e proporcionar um torneio de sucesso sem precedentes”, as duas nações apresentaram a sua candidatura à décima edição do torneio.

Se o local conjunto for escolhido, será a terceira vez que os Estados Unidos sediarão a competição, depois das edições de 1999 e 2003.

Procurando crescer o futebol feminino

O presidente da Federação Mexicana de Futebol, ex-atleta olímpico Ivar Sisniegadisse que sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 seria uma plataforma para o crescimento do futebol feminino nos dois países norte-americanos.

Ela é o “Sérgio Ramos” do futebol feminino? Ela tem jogo!Marca English

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a US Soccer para concorrer à Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027”, Sisniega disse em comentários relatados pela ESPN.

“Todas as equipas participantes neste torneio irão sentir o carinho e o apoio dos nossos adeptos, como evidenciado pelo sucesso das nossas ligas profissionais femininas.

“Esta é uma grande oportunidade para fazer crescer o futebol feminino e dar às jogadoras condições equitativas para brilharem e mostrarem ao mundo que grandes jogadoras elas são.”

Inspirando meninas ao redor do mundo

Presidente de futebol dos EUA Cindy Parlow Cone disse que a Copa do Mundo Feminina de 2027 no México e nos Estados Unidos proporcionará novas oportunidades para todas as meninas e mulheres jovens que desejam se tornar jogadoras profissionais.

“Como resultado, acreditamos que é o momento certo para sediar uma Copa do Mundo Feminina da FIFA que ofereça uma experiência verdadeiramente de classe mundial para jogadoras e torcedores”, acrescentou ela.

“Isto não só irá desbloquear o potencial económico do futebol feminino, mas também enviará uma mensagem às jovens jogadoras de todo o mundo de que não há limites para o que podem alcançar.”

A FIFA concluirá sua análise de candidatura em fevereiro de 2024 e a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 será anunciada três meses depois, em maio.