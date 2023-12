Cópia original da lista de Schindler à venda novamente após redução de preço

A rara relíquia histórica está atualmente à venda por US$ 1,8 milhão por meio de uma empresa de memorabilia Momentos no tempo … através de um colecionador que obteve o lista da família de Itzhak Stern – Contador e braço direito de Schindler.

Ao longo dos anos, a lista foi colocada à venda algumas vezes… com seu preço pedido sempre acima de US$ 2 milhões – o mais alto sendo US$ 2,5 milhões… embora nunca tenha tido compradores.

O colecionador espera que o preço reduzido seja mais acessível… com o site entusiasmado com a oportunidade de “adquirir um item de magnitude verdadeiramente incrível”.

É também uma das únicas quatro listas existentes – uma está guardada no Museu do Holocausto em Washington DC… as outras duas estão no Centro de Memória do Holocausto de Israel, Yad Vashem, em Jerusalém.