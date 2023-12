Cópia original da Lista de Schindler avaliada em 1,8 milhão de dólares após corte de preço

Ta única cópia disponível de A Lista de Schindleratualmente avaliado em 1,8 milhão de dólares, está de volta ao mercado após redução de preço.

Oferecida pela empresa de memorabilia Moments in Time, a lista foi obtida por um colecionador da família de Itzhak Stern, Schindleré contador.

Anteriormente cotado em mais de 2 milhões de dólares, com o preço pedido mais alto chegando a 2,5 milhões de dólares, o colecionador espera que o custo reduzido atraia potenciais compradores.

Datada de 18 de abril de 1945, a lista é a penúltima de sete, abrangendo 14 páginas e apresentando 801 nomes.

Existem apenas quatro cópias, uma delas guardada no Museu do Holocausto em Washington DC e duas no Centro de Memória do Holocausto de Israel, Yad Vashem, em Jerusalém.

Inspirou um filme lendário

Oscar Schindlerretratado em Steven Spielberg’filme de 1993 “A Lista de Schindler,” usou os documentos para salvar mais de 1.200 vidas judaicas durante o Holocausto, empregando-os em suas fábricas.

Estrelando Liam Neeson, Ralph Fiennese Ben Kingsleyo filme foi Spielberga realização de um projeto proposto desde 1963.

Inspirado por Poldek Pfefferberg’esforços, Spielberginicialmente hesitante em relação a um filme sobre o Holocausto, acabou dirigindo-o ele mesmo.

Filmado em Cracóvia, Polônia, em preto e branco para uma sensação atemporal, com John Williams compondo a partitura”,A Lista de Schindler” recebeu elogios da crítica, ganhando sete Oscars.