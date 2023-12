Corrida do Bom Jesus em Penedo abre inscrição on-line e presencial na Secretaria Municipal de Esportes

Atenção praticantes do atletismo que preferem percursos que exigem resistência e velocidade. O prazo de inscrição para a Corrida do Bom Jesus 2024 está aberto, on-line ou presencial, opção disponível na sede da Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo.

A tradicional corrida rústica da maior festa religiosa do Baixo São Francisco foi resgatada pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas, com número recorde de atletas e disputas acirradas na competição esportiva que voltou a fazer parte da programação dos festejos alusivos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo.

Em 2024, a prova acontecerá no dia 07 de janeiro, com horário e trajeto modificados em relação à corrida do ano passado, passando do período da tarde para o início da manhã.

A outra mudança estabelece saída e chegada dentro da cidade, nas imediações da Praça 12 de Abril, partindo da orla ribeirinha em direção à parte alta pela Rodovia Mário Freire Leahy, continuando pela Avenida Antônio Cândido Toledo e retornando em direção ao Centro Histórico a partir da Avenida Wanderley, encerrando no mesmo local da largada.

Os três primeiros atletas que completarem os oito quilômetros da Corrida do Bom Jesus 2024 irão receber troféu e premiação em dinheiro, tanto no masculino quanto no feminino, e nas duas categorias em disputa: geral (para atletas de todas as cidades) e Penedo (exclusiva para atletas residentes no município).

Além disso, quem completar o percurso também vai receber medalha da competição promovida pela Prefeitura de Penedo.

A inscrição dos atletas é gratuita e pode ser feita até 05 de janeiro, na Secretaria Municipal de Esportes, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 13h30. A SMES funciona na sede do Sport Club Penedense, situada na Avenida Getúlio Vargas.

O número de inscrições é limitado e quem preferir pode agilizar sua participação na corrida rústica do Bom Jesus, fazendo de modo virtual, acessando o Instagram da SEMS ou clicando aqui

SECOM PMP