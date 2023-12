Cotribá está NA PROCURA de Estoquista, Frentista, Auxiliar e mais!

A Cotribá, empresa que é a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil, está recrutando profissionais para compor o seu time na região Sul. Quer dizer, se você estiver na busca por uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista de possibilidades ofertadas:

Atendente de Padaria – Supermercado Ibirubá – Ibirubá – RS – Efetivo;

Auxiliar de Armazém – Unidade Sementes – Ibirubá – RS – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Praça de Alimentação – Ibirubá – RS – Efetivo;

Auxiliar de Escritório – Abastecedora – Ibirubá – RS – Efetivo: Receber produtos de transportadoras e checar a conformidade com o pedido de compras. Realizar carga e descarga de mercadorias. Conferir e armazenar produtos e materiais. Atender clientes para a entrega de mercadorias;

Auxiliar de Estoque – Seção de Peças – Ibirubá – RS – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Cruz Alta – RS – Efetivo;

Auxiliar de Padaria – Supermercado – Quinze de Novembro – RS – Efetivo;

Consultor (a) de Produção Animal – Santa Cruz do Sul – RS – Efetivo: Atuar com representação e vendas do portfólio dos produtos da Cooperativa. Planejar e realizar visitas técnicas, comerciais e de prospecção a clientes;

Consultor (a) de Produção Animal – Unidade Soledade – Ibirubá – RS – Efetivo;

Empacotador (a) – Supermercado Fortaleza dos Valos – Fortaleza dos Valos – RS – Efetivo;

Empacotador (a) – Supermercado – Ibirubá – RS – Efetivo;

Estoquista – Ibirubá – RS – Efetivo;

Estoquista – Seção de Peças – Ibirubá – RS – Efetivo;

Frentista – Ibirubá – RS – Efetivo;

Jovem Aprendiz Cooperativo – Aprendiz;

Motorista – Supermercado – Quinze de Novembro – RS – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Ibirubá – RS – Efetivo;

Programador (a) de Sistemas – Ibirubá – RS – Efetivo.

Mais sobre a Cotribá

Falando mais sobre a Cotribá, é válido frisar que que trata-se da cooperativa do ramo agropecuário mais antiga no Brasil em atividade ininterrupta. É uma entidade dedicada às atividades agropecuárias desde a sua origem, buscando fomentar ao associado a sustentabilidade da sua atividade, disponibilizando alternativas para a permanência das famílias no campo.

Ao todo, conta com um quadro de mais de 1.300 colaboradores diretos, formando uma equipe de profissionais extremamente qualificados para atender as necessidades dos mais de 8.200 associados e aproximadamente 30.000 consumidores. Isto é, estamos falando de uma referência no setor.

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde ver as vagas abertas, o processo de candidatura é bem simples, visto que você só precisa ENTRAR NESSE LINK. Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se inscrever!

Quer se manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!