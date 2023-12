CPF como chave Pix? Entenda os riscos de usar o documento

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos que permite transferir dinheiro entre contas bancárias em segundos, sem custo para pessoas físicas. Para usá-lo, é preciso cadastrar uma chave, que pode ser o número do CPF, do celular, do e-mail ou um código aleatório.

Mas será que é seguro usar o CPF como chave Pix? Quais são os riscos de expor esse documento tão importante? A seguir, confira a matéria na íntegra e entenda como funciona o Pix, quais são as vantagens e desvantagens de usar o CPF como chave e como se proteger de golpes e fraudes.

Como funciona o Pix?

O Pix é um meio de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele permite fazer transferências e pagamentos em tempo real, sem intermediários, diretamente entre as contas dos usuários.

Para usar, basta ter uma conta em uma instituição financeira participante do sistema, como bancos, fintechs ou cooperativas de crédito. Além disso, é preciso cadastrar uma chave Pix, que é um identificador único que vincula a conta do usuário ao sistema.

A chave Pix pode ser:

O número do CPF ou CNPJ;

O número do celular;

O endereço de e-mail;

Um código aleatório gerado pelo sistema.

Cada usuário pode ter até cinco chaves Pix por conta, sendo que cada chave só pode estar vinculada a uma conta. Por exemplo: se você cadastrar o seu CPF como chave Pix em uma conta do banco A, não poderá usar o mesmo CPF em outra conta do banco B.



Para fazer uma transferência ou pagamento pela ferramenta, basta informar a chave Pix do destinatário ou ler um QR Code gerado pelo sistema. Assim, não é preciso informar outros dados bancários, como agência, conta ou código do banco.

Quais são as vantagens e desvantagens de usar o CPF como chave Pix?

O CPF é um dos documentos mais importantes dos brasileiros, pois serve para identificar cada cidadão perante a Receita Federal e outros órgãos públicos e privados. Por isso, muitas pessoas preferem usar o CPF como chave Pix, pois é um número fácil de lembrar e que já está cadastrado em vários serviços.

No entanto, usar o CPF como chave Pix também tem suas desvantagens e riscos. A seguir, veja alguns deles.

Exposição do documento

Ao usar o CPF como chave Pix, você está divulgando esse número para várias pessoas e empresas que podem fazer transações com você. Isso pode facilitar o acesso de criminosos aos seus dados pessoais e financeiros, aumentando as chances de golpes e fraudes.

Clonagem do CPF

Alguns golpistas podem tentar clonar o seu CPF para abrir contas falsas em seu nome ou fazer compras indevidas. Para isso, eles podem usar técnicas de engenharia social, como ligar ou enviar mensagens se passando por funcionários de bancos ou órgãos públicos, pedindo informações ou confirmações sobre o seu CPF.

Portabilidade da chave

Outro risco é a portabilidade da chave Pix sem o seu consentimento. Isso significa que alguém pode tentar transferir a sua chave Pix para outra conta, usando meios fraudulentos.

Por exemplo: um golpista pode enviar um link falso por e-mail ou SMS, solicitando que você confirme a portabilidade da sua chave Pix para outro banco.

Como se proteger de golpes e fraudes ao usar o CPF como chave Pix?

Para evitar os riscos de usar o CPF como chave Pix, é preciso tomar alguns cuidados básicos. Veja algumas dicas: