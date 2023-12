CPF IRREGULAR: como descobrir e regularizar a situação?

O Cadastro de Pessoas Físicas, mais conhecido como CPF, é um documento de identificação fundamental para todo cidadão brasileiro. Emitido pela Receita Federal, cada número de CPF é único e definitivo, sendo um item essencial em diversas situações cotidianas. No entanto, ter um CPF irregular pode causar uma série de problemas. Por isso, é importante entender o que pode causar essa irregularidade, como verificar a situação do seu cadastro e o que fazer para regularizá-lo.

O que é um CPF Irregular?

A Receita Federal considera um CPF como irregular quando há pendências no cadastro do cidadão. Existem várias situações que podem indicar essa irregularidade:

Pendente de regularização: Significa que o contribuinte não entregou alguma Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) nos últimos cinco anos. Suspensa: O cadastro do contribuinte está incorreto ou incompleto. Titular falecido: Foi informada uma data de falecimento no CPF. Cancelada: O CPF foi cancelado devido à duplicidade ou por decisão administrativa ou judicial. Nula: Foi detectada uma fraude na inscrição e o CPF foi anulado.

Como Verificar a Situação do CPF?

Para verificar a situação cadastral do seu CPF, você pode fazer uma consulta no site da Receita Federal aqui. Basta preencher os dados solicitados, realizar a verificação de segurança e clicar em “Consultar”. A situação cadastral aparecerá na tela, juntamente com outras informações, como nome, número do CPF, data de nascimento e data de inscrição.

Como Regularizar a Situação do CPF?

O processo de regularização do CPF depende da situação cadastral. A seguir, apresentamos os passos necessários para cada caso.

Pendente de Regularização



Você também pode gostar:

Para regularizar um CPF pendente de regularização, o contribuinte deve verificar qual declaração de Imposto de Renda está com pendência. Isso pode ser feito acessando a conta no Portal e-CAC da Receita Federal.

Após identificar a declaração com o problema, é necessário regularizá-la. Isso pode ser feito entregando uma retificação no próprio Portal e-CAC. Caso seja necessário apresentar documentos ao Fisco, o processo pode demorar um pouco mais.

Suspensa

Se a situação cadastral do CPF estiver como “suspensa”, será preciso preencher o “Pedido de Regularização de CPF” disponível no site da Receita Federal. Se for gerado um protocolo, será necessário agendar um atendimento em uma unidade da Receita Federal para apresentar os documentos necessários. Também é possível enviar os documentos por e-mail.

Titular Falecido, Cancelada ou Nula

Se o CPF estiver indevidamente na situação de “titular falecido”, “cancelada” ou “nula”, será necessário agendar um atendimento em uma unidade da Receita Federal. É preciso levar documentos de identificação para passar pelo atendimento. O contribuinte deverá conversar com um atendente da Receita para resolver sua situação.

Em resumo, manter o CPF regularizado é essencial para evitar problemas em diversas situações do dia a dia. Portanto, é importante verificar regularmente a situação cadastral do seu CPF e, caso necessário, tomar as medidas para regularizá-lo.