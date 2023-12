CPFL Energia CONTRATA pessoas em diversas cidades

A CPFL Energia, empresa que atua no segmento de energia elétrica do Brasil e tem uma história sólida, desde 1912, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de vagas ofertadas:

Pedreiro – São José do Rio Pardo – SP – Construção Civil;

Pedreiro – Araraquara – SP – Construção Civil;

Carpinteiro (a) – Araraquara – SP – Carpintaria / Montagem de Móveis;

Ajudante Geral de Transmissão – Araraquara – SP – Construção Civil;

Ajudante Geral de Transmissão – São José do Rio Pardo – SP – Construção Civil;

Motorista – São José do Rio Pardo – SP – Motorista – Hab D;

Operador (a) de Equipamento Pesado – Araraquara – SP – Construção Civil: Operação de equipamento pesado, PULLER e FREIO para lançamento de cabos de energia em linhas de transmissão;

Montador (a) – Araraquara – SP – Construção Civil;

Montador (a) – Campinas – SP – Construção Civil;

Assistente de Relacionamento Grupo A – São Leopoldo – RS – Administração Geral;

Montador (a) de Subestação – Araraquara – SP – Manutenção e Instalações;

Montador (a) de Subestação – Campinas – SP – Manutenção e Instalações;

Atendente de Telemarketing – Araraquara – SP – SAC;

Assistente Jurídico – Santa Maria – RS – Advocacia Geral.

Mais sobre a CPFL Energia

Sobre a CPFL Energia, é importante destacar que, desde janeiro de 2017, faz parte da State Grid, estatal chinesa que é líder global em energia. Em resumo, distribui energia para mais de 10 milhões de clientes, com presença em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Na geração de energia, é a 3ª maior agente privada do Brasil e, por meio da CPFL Renováveis é uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas de energia.

Além disso, também é líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras. Por fim, o grupo ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.

Consulte alguns benefícios

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de Vida;

PLR;

Vale Alimentação;

Periculosidade.



Como se candidatar?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

