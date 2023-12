Crefisa ABRE mais de 30 VAGAS pelo país; Confira a lista!

Crefisa, empresa que visa ocupar a posição de líder nacional, tornando-se um ícone no segmento de crédito pessoal, perpetuando os seus princípios e a força da marca, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar com mais detalhes, veja quais são os postos de trabalho vagos:

Assistente de Atendimento – Itamaraju – BA – Marketing;

Assistente de Atendimento – Palmeira dos Índios – AL – Marketing;

Consultor (a) de Negócios – Leopoldina – MG – Venda Interna;

Consultor (a) de Negócios – Santa Bárbara D’Oeste – SP – Atendimento;

Assistente de Atendimento – Cachoeiro de Itapemirim – ES – Marketing;

Assistente de Divulgação – Ipirá – BA – Propaganda;

Assistente de Divulgação – Vitória da Conquista – BA – Propaganda ;

Líder de Ponto de Atendimento – Campo Grande – MS – Administração Geral;

Assistente de Atendimento Volante – Cuiabá – MT – Atendimento;

Auxiliar de Atendimento – Tangará da Serra – MT – Marketing;

Assistente de Atendimento – Goiânia – GO – Marketing;

Operador (a) de Telemarketing Ativo e Receptivo – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center;

Auxiliar de Serviços Gerais – PCD – Todo Brasil – Limpeza;

Operador (a) de Cobrança – São Paulo – SP – Cobrança;

Analista de Mesa de Crédito – São Paulo – SP – Crédito e Cobrança;

Porteiro (a) – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial, Residencial.

Mais sobre a Crefisa

Contando detalhes sobre a companhia, vale ressaltar que a Crefisa está atuando há mais de 50 anos, crescendo e se desafiando diariamente para criar soluções que impactem positivamente a vida de milhares de pessoas.

Ademais, atua com empatia, inovação e comprometimento para superar as expectativas de todos que procuram por seus serviços. Além disso, segue guiada pelo propósito de entender momentos para propiciar, com agilidade, soluções para uma sociedade mais próspera.

Em resumo, a grande missão da Crefisa é oferecer soluções financeiras ágeis e de alta qualidade aos seus clientes, proporcionando-lhes a solução para seus problemas, com base nos princípios de qualidade, comprometimento e capacitação de seus colaboradores.

Confira alguns benefícios da Crefisa

Vale-alimentação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Gympass;

Auxílio Educação;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Dentre outros.



O que é necessário para se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Crefisa já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga (funções, horário de trabalho, modelo de contratação, benefícios, etc.) com atenção e se candidatar.

