Cristália CONTRATA mais de 30 novos funcionários

A Cristália, empresa que é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro, está contratando novos funcionários para compor a sua equipe. Dessa forma, antes de falar mais sobre a atuação, verifique quais são os cargos disponíveis:

Auxiliar Administrativo (Facilities) – Cotia – SP – Administração Geral;

Estagiário (a) de Excelência Operacional – Butantã – São Paulo – SP – Produção;

Auxiliar de Produção – São Paulo – SP – Produção;

Analista Controle Qualidade Jr. (Microbiologia) – Cotia – SP – Qualidade;

Estagiário (a) de Desenvolvimento Novos Produtos (DNP) – Itapira – SP – Pesquisa, Desenvolvimento;

Estagiário (a) de Desenvolvimento Analítico (Farmoquímica Oncológica) – Itapira – SP – Química;

Auxiliar de Produção – Pouso Alegre – MG – Produção;

Pesquisador (a) Químico Pleno – Itapira – SP – Pesquisa, Desenvolvimento;

Propagandista Junior – Porto Alegre – RS -Produção;

Gerente de Novos Negócios- Campinas – SP – Administração Geral;

Programador / Planejador (a) de Produção (Temporário) – Itapira – SP – PCP;

Auxiliar de Almoxarifado PCD – Itapira – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Mecânico (a) de Manutenção B – Itapira – SP – Manutenção Mecânica;

Auxiliar De Produção (PCD) – Cotia – SP – Produção;

Gerente Regional de Vendas Internacionais – Campinas – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Cristália

Contando detalhes sobre a Cristália, é importante deixar claro que o grupo é pioneiro na realização da cadeia completa de um medicamento, desde a concepção da molécula até o produto final. Além disso, o Grupo Cristália possui 112 patentes, sendo recordista nacional, e em anestesia, é líder de mercado na América Latina.

Só a título de exemplo, produz 53% das matérias-primas dos seus medicamentos na planta Farmoquímica e está presente em mais de 95% dos hospitais brasileiros, sendo referência no âmbito internacional com exportação de princípios ativos e produtos acabados para mais de 30 países.

Além disso, possui uma das primeiras plantas privadas de Biotecnologia do Brasil. O Grupo Cristália conta com cerca de 5.600 colaboradores, considerando as empresas os laboratórios BioChimico, no Rio de Janeiro, e IMA, na Argentina.

Confira alguns benefícios:

Desconto em medicamentos;

Assistência médica;

Refeição no local;

Vale-transporte;

Participação nos lucros;

Seguro de Vida;

Assistência odontológica;

Vale-alimentação.



O que é preciso para se candidatar?

Agora que as vagas da Cristália já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

