Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez zombaram nas redes sociais por causa de sua árvore de Natal

Cristiano Ronaldo e seu parceiro, Georgina Rodríguezforam ridicularizados online por seu estilo de vida e pelos presentes que compraram neste período festivo.

Rodríguez continua a ser alvo de trolls devido ao estilo de vida que desfruta e que não hesita em partilhar com os seus seguidores através das redes sociais, como fez neste Natal ao mostrar os presentes que Papai Noel trouxe para seus filhos.

Cristiano Ronaldo ignora Conor McGregor em interação estranha na noite da luta

A modelo compartilhou como ela passou Véspera de Natal com os filhos e o futebolista portuguêsdestacando a pequena árvore de Natal que decorava o cômodo de sua casa como Rodríguez legendou: “Tornado em casa”.

Entre estes ela destacou que na frente havia um Bolsa da marca Louis Vuitton que corresponderia ao modelo Neverful BB que, segundo o site da grife, que custa $ 2.888.

Trolls reagem à postagem dela

Rodríguez e Ronaldo gastaram dinheiro com os filhos, o que é compreensível, considerando que a lenda do futebol acumulou um patrimônio líquido de cerca de US $ 500 milhões em 2020, então ele não tem pouco dinheiro.

Mas os fãs os criticaram por parecerem insensíveis àqueles que enfrentam dificuldades econômicas em todo o mundo e àqueles que não podem se dar ao luxo de desistir. quase US$ 2.900 em uma bolsa.

Um usuário escreveu no Instagram: “Isso mesmo, quem realmente tem dinheiro não anda com grandes exageros nessas coisas, deveríamos aprender a ser mais humildes”.

Um segundo disse: “Bem, eu cutuquei o cotovelo do Cristiano Ronaldo.”

Um terceiro escreveu: “Hahahahaha com certeza aquela árvore é da área pequena da sua casa e deve ter distribuída até no quarto hahahaha”.

Um quarto comentou: “Geórgia não ia permitir aquela árvore, tenho certeza de que é uma das muitas que há na casa dela.”

Um quinto respondeu: “E pensar que muitos até se endividam porque se vangloriam de algo que não têm…”