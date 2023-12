Cristiano Ronaldo faz aparição estilosa no Day of Reckoning: Boxe é meu terceiro esporte favorito

Cristiano Ronaldoatacante do Al-Nassr, voltou a ganhar destaque na capital da Arábia Saudita, ao chegar à Kingdom Arena, em Riad, para assistir a jogos como Bivol, Wilder, Parker, Joshua e Wallin, entre outros.

O evento de boxe ‘Dia do Acerto de Contas’, realizada nas terras distantes do Oriente Médio, permitiu Cristiano Ronaldo passear pela majestosa arena com o intuito de presenciar e desfrutar de um de seus esportes preferidos, o boxe profissional.

Cristiano chegou ao espetáculo escoltado por um grupo de guarda-costas, o que imediatamente chamou a atenção do público, que ao perceber a presença do português se virou para tirar uma foto ou gravar um vídeo dele enquanto ele se deslocava dentro do recinto para ocupar o seu lugar.

Qual é o segundo esporte favorito de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, 38, é uma lenda viva do futebol mundial. No entanto, parece difícil acreditar que o futebol não seja seu esporte favorito.

No documentário ‘Mundos Paralelos’, o português confessou que prefere assistir outros esportes, como boxe e artes marciais mistasem vez de uma partida de futebol.

“Jogar futebol é minha paixão, mas prefiro assistir outros esportes na TV. Entre uma partida de futebol ou assistir uma luta de boxe ou UFC, escolho o boxe e o UFC”, disse Ronaldo.

Ronaldo nasceu jogador de futebol, apesar de ser fã de boxe

No entanto, Cristiano Ronaldo confessou que não acredita que teria sido um bom boxeador, pelo menos não tão bom quanto é no esporte com o qual fascinou gerações de fãs, pois considerou que ele nasceu com o dom para o futebol.

“Acho que não poderia ter sido boxeador, é difícil. É preciso nascer para isso, com esse dom. Acho que nasci para ser jogador de futebol profissional, pensei que tinha esse dom desde o início, e Eu disse para mim mesmo: vou agarrar esta oportunidade com as mãos”, disse Ronaldo.

Morando no país árabe, Cristiano Ronaldo tem acompanhado de perto os acontecimentos desportivos naquele país. Em setembro deste ano, ele participou de um evento da WWE na mesma arena.