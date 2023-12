Cristiano Ronaldo ignora o aperto de mão de Conor McGregor enquanto a interação estranha no ringue no Day of Reckoning se torna viral

Cgalinha Conor McGregor sentou ao lado Cristiano Ronaldo no Noite de luta do Dia do Acerto de Contas em RiadArábia Saudita, algo muito raro aconteceu.

A vida luxuosa e bem-sucedida de Ronaldo é geralmente algo com que a maioria das pessoas não consegue se identificar, mas a expressão no rosto de Cristiano quando McGregor começou suas travessuras foi algo todos tem experimentado.

Ronaldo ignora McGregor e recusa aperto de mão

Na verdade, CR7 estava tão superado que ele pareceu rejeitar a tentativa de aperto de mão de McGregor. Foi uma continuação do fechado de Ronaldo linguagem corporal durante a interação que deixou seus sentimentos muito óbvios. McGregor salvou o momento estranho ao comparando relógios com a estrela portuguesa.

Combinando o aperto de mão estranho com o olhar vazio no rosto de Cristiano durante a maior parte da interação, ficou muito claro que Ronalso não queria estar lá naquele momento. Ele só queria os confrontos antecipados de Anthony Joshua x Otto Wallin e Deontay Wilder x Joseph Parker começar.

McGregor chamou Manny Pacquiao

Entre as coisas que Ronaldo fingia não ouvir estava McGregor pede que Manny Pacquiao “se torne homem” e lute contra ele.

“”Eu amo Manny, diga a Manny para crescer um par de bolas. Diga ao Manny para ter coragem e lutar comigo com um peso maior“, ele pode ser ouvido dizendo no vídeo postado por TNT Esportes.

“Por que não? É o esporte dele. Se ele quer que eu reduza o peso, ele deveria me deixar usar mais armas”, disse McGregor, atiçando o fogo.