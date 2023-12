Cristiano Ronaldo junta-se a Lionel Messi na batalha contra a EA Sports FC

Sos fãs de videogames têm clamado para que as empresas quebrem o monopólio EA Esportes tem atuado em diversas frentes há algum tempo. Louco atinge continuamente novos mínimos a cada ano aos olhos dos puristas dos videogames de futebol e do amado FIFA a franquia não fica muito atrás.

Este ano, a EA mudou a marca da franquia FIFA, com a primeira iteração da nova direção sendo chamada EA Esportes FC 24. Esse jogo atualmente tem um 2,4 de 10 avaliação do usuário no metacritic. Apesar do péssimo trabalho que a empresa tem feito para tornar os videogames esportivos divertidos nos últimos anos, os fãs não têm escolha a não ser comprá-los por um motivo principal: não há concorrência viável.

A reação explosiva de Cristiano Ronaldo aos torcedores do Al Hilal gritando “MESSI, MESSI…”

UFL mira na EA Sports FC

Quando se trata de videogames de futebol, o único concorrente real da EA tem sido Konamicujo Futebol Pro Evolution a franquia teve sucesso no passado, especialmente na Europa e em outros mercados no exterior. PES também mudou sua marca recentemente, tornando-se eFutebol em 2021. Para ser franco, os fãs odiaram a franquia desde então.

Agora, parece haver um novo concorrente entrando no mercado. Chamado “UFL” e desenvolvido por Atacantes Inc.os fanáticos por futebol têm grandes esperanças de que o jogo gratuito possa desafiar EA e Konami e fornecer um jogo realista e divertido. Mas para que isso aconteça e o jogo chegue ao mercado, eles precisam dinheiro e recursos.

Cristiano Ronaldo investe em videogame da UFL

Na terça-feira, o jogo ganhou um grande impulso, já que a lenda do futebol Cristiano Ronaldo foi anunciado como um Investidor de US$ 40 milhões.

É uma grande mudança, bem como um enorme aumento na credibilidade da UFL.

Ronaldo e Lionel Messi há muito tempo rivais em campo, e agora serão rivais na indústria de videogames. Messi tem sido um embaixador dos jogos da Konami por um tempo.

Ele apareceu nas capas de PES 2009, 2010, 2011 e 2020. Há apenas um mês, Messi publicou um vídeo no Instagram incentivando os fãs a jogarem o eFootball 2024.

Com Ronaldo e Messi em equipas opostas, a EA tem agora dois rivais com que se preocupar. O segredo será fornecer um videogame digno de destronar a oferta do conglomerado.