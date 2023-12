Cronograma de pagamento por invalidez VA: Quando todos os pagamentos serão feitos durante 2024?

TO cronograma de pagamento por invalidez do VA para 2024 descreve quando os veteranos receberão seus pagamentos mensais de compensação, crucial para os veteranos e suas famílias.

As classificações de incapacidade, determinadas pela gravidade das condições ligadas ao serviço, influenciam a taxa de compensação.

A Classificação Combinada de Incapacidade é calculada usando matemática VA, onde são adicionadas classificações para condições individuais. Veteranos com classificação combinada de 30% ou superior podem se qualificar para remuneração adicional com base nos dependentes.

O 2024 VA Disability Pay Chart indica valores de remuneração mensal para dependentes qualificados. O ajuste do custo de vida (COLA) de 3,2 por cento da Administração da Segurança Social para 2024 influencia as taxas de compensação por invalidez do VA.

Cronograma de pagamento por invalidez VA

Os pagamentos de um mês específico geralmente são desembolsados ​​no primeiro dia útil do mês seguinte. Caso caia em fim de semana ou feriado, o benefício será pago no último dia útil do mês anterior.

As datas de pagamento esperadas para 2024 são as seguintes:

Janeiro: quinta-feira, 1º de fevereiro

Fevereiro: sexta-feira, 1º de março

Março: segunda-feira, 1º de abril

Abril: quarta-feira, 1º de maio

Maio: sexta-feira, 31 de maio

Junho: segunda-feira, 1º de julho

Julho: quinta-feira, 1º de agosto

Agosto: sexta-feira, 30 de agosto

Setembro: terça-feira, 1º de outubro

Outubro: sexta-feira, 1º de novembro

Novembro: sexta-feira, 29 de novembro

Dezembro: terça-feira, 31 de dezembro

Mudanças a serem introduzidas em janeiro

Os pagamentos antecipados de invalidez do VA para 2024 projetam pagamentos mensais para veteranos com classificações de deficiência entre 30% e 60% e com crianças, variando de US$ 564,49 a US$ 1.442,67.

Veteranos com classificações de 70 por cento a 100 por cento, sem dependentes, podem ver um aumento significativo, com um veterano 100 por cento deficiente potencialmente recebendo US$ 3.730,61 mensais.

Os benefícios entrarão em vigor no início de 2024, assim que começar o novo exercício financeiro. Portanto, os beneficiários de benefícios VA podem esperar que seus benefícios comecem a ser filtrados a partir de janeiro de 2024.

Os veteranos com deficiência podem antecipar mais dinheiro nos seus bolsos para combater o aumento dos preços e a incerteza económica causada pela resposta à pandemia da COVID-19 e pela guerra na Ucrânia.