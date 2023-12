Cronograma MLS 2024: Quais cidades Messi visitará na próxima temporada?

Lionel Messiprimeira temporada completa com a Major League Soccer’s Inter Miami começa em 21 de fevereiro em casa para Lago Salgado Real em um confronto três dias antes das outras partidas de abertura.

No entanto, dada a forma como o calendário está, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro pode perder pelo menos seis jogos devido ao seu compromisso com a seleção argentina.

A MLS programou 11 partidas de abertura em 24 de fevereiro, três no dia seguinte e Vancouver em 2 de março. Salt Lake terá apenas dois dias de folga antes de jogar em St. Louis, no dia 24 de fevereiro.

A temporada regular termina com 14 jogos no dia 19 de outubro; o único time da liga de 29 times que não joga naquele dia é o Toronto, que termina em 5 de outubro em casa contra o Miami.

Messi ingressou no Miami em meados de 2023 e disputou apenas seis jogos da temporada regular da MLS com o clube, embora tenha levado o time ao seu primeiro troféu ao vencer a Copa da Liga logo após sua chegada.

O Lago Salgado Real partida marca o primeiro encontro entre aquele clube e Miami. Também jogando pelo Inter Miami pela primeira vez nesta temporada estão Colorado (em Fort Lauderdale, em 6 de abril) e Vancouver (na Colúmbia Britânica, em 25 de maio).

Messi pode perder vários jogos devido às convocações da Argentina

A MLS divulgou seu calendário e cada time disputará 34 partidas, o Red Bulls de Nova York ofereceu uma promoção de ingressos de Natal com pegadinha, que não incluiria jogo contra o Miami.

Miami visita o Red Bulls de Nova York no dia 23 de março durante uma janela internacional da FIFA em que Messi poderia ser com a Argentina.

Por causa da janela FIFA de junho e da Copa América, Messi também poderá estar com a atual campeã Argentina quando o Miami jogar na Filadélfia (15 de junho), no Columbus (19 de junho), em Nashville (29 de junho) e no Charlotte (3 de julho). e em Cincinnati (6 de julho).

Depois da final da Copa América, no dia 14 de julho, Miami também tem jogos em casa contra Toronto (17 de julho) e Chicago (20 de julho).

Ao contrário da maioria das ligas, a MLS agenda partidas durante alguns períodos de jogo da FIFA, quando a liberação de jogadores para seleções nacionais é obrigatória.

Quais cidades Messi visitará na MLS 2024?

Da forma como funciona o calendário da MLS, as equipes enfrentam seus rivais da conferência duas vezes, uma em casa e outra fora.

Em Inter MiamiNo caso de Israel, isso permite seis jogos contra adversários da Conferência Oeste, ou seja, as únicas cidades ocidentais em que Messi Os jogos da MLS nesta temporada seriam Los Angeles (contra o Galaxy em 25 de fevereiro), Kansas City (13 de abril) e Vancouver (26 de maio).

Times ocidentais vêm a Fort Lauderdale para jogos em que verão Messi são Salt Lake (primeiro jogo em 21 de fevereiro), Colorado (6 de abril) e St.

Times que não jogaram Inter Miami como parte da temporada regular da MLS: Seattle, LAFC, Houston, FC Dallas, San José, Portland, Minnesota e Austin.

Turnê de Messi na MLS 2024

LA Galaxy x Inter Miami CF

Data: Fevereiro. 25 | 20h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Parque Esportivo Dignidade Saúde

DC United x Inter Miami CF

Data: 16 de março | 14h00 horário do leste dos EUA

Estádio: Campo Audi

New York Red Bulls x Inter Miami CF

Data: 23 de março | 14h00 horário do leste dos EUA

Estádio: Arena Red Bull

Sporting Kansas City x Inter Miami CF

Data: 13 de abril | 20h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Parque da Misericórdia Infantil

New England Revolution x Inter Miami CF

Data: 27 de abril | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Estádio Gillette

CF Montreal x Inter Miami CF

Data: 11 de maio | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Estádio Saputo

Orlando City SC x Inter Miami CF

Data: 15 de maio | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Estádio Exploria

Vancouver Whitecaps x Inter Miami FC

Data: 25 de maio | hora a definir

Estádio: Lugar BC

Philadelphia Union x Inter Miami CF

Data: 15 de junho | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Parque Subaru

Nashville SC x Inter Miami CF

Data: 29 de junho | 20h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Parque GEODIS

Charlotte FC x Inter Miami CF

Data: 3 de julho | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Estádio do Bank of America

FC Cincinnati x Inter Miami CF

Data: 6 de julho | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Estádio TQL

Chicago Fire x Inter Miami CF

Data: Agosto. 31 | 20h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Campo do Soldado

Atlanta United x Inter Miami CF

Data: 18 de setembro | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Estádio Mercedes-Benz

New York City FC x Inter Miami CF

Data: 21 de setembro | hora a definir

Estádio: Estádio dos Ianques

Columbus Crew x Inter Miami CF

Data: Outubro. 2 | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Campo Lower.com

Toronto FC x Inter Miami CF

Data: Outubro. 5 | 19h30 horário do leste dos EUA

Estádio: Campo BMO