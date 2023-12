CUIDADO para não perder o Bolsa Família em 2024; veja os DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para atualização

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país. Assim, conta com milhões de beneficiários espalhados por todo o país.

Para fazer parte do programa, a principal regra é ter renda mensal per capita de até R$ 218. Além disso, a família também precisa se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) e manter os seus dados atualizados.

Os beneficiários que descumprem as regras mínimas no programa correm um sério risco de bloqueio, fazendo com que haja o encerramento dos depósitos mensais.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e veja como não correr o risco de perder o Bolsa Família e confira todos os documentos necessários para fazer a atualização do benefício.

Como fazer a atualização do Bolsa Família?

O cadastro no Bolsa Família é atualizado por meio do CadÚnico. De maneira geral, os inscritos precisam fazer a atualização a cada dois anos ou sempre que houver mudança de suas informações cadastrais, o que acontecer primeiro.

Para atualizar, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município. Antes do atendimento é importante se informar, pois as unidades podem realizar o agendamento prévio.

Confira os documentos necessário para a atualização do CadÚnico:



CPF, título de eleitor e documento de identificação com foto do responsável familiar;

Comprovante de endereço ou declaração de residência;

CPF de todos os membros que fazem parte do núcleo familiar;

Título de eleitor dos membros maiores de idade;

Certidão de nascimento ou casamento dos familiares;

Carteira de identidade ou carteira de trabalho;

Comprovantes de renda de todos os moradores da residência;

Comprovantes de matrícula e frequência escolar das crianças em idade escolar;

Caderneta de vacinação dos menores de idade.

Manter os seus dados cadastrais em dia evita o bloqueio e suspensão do Bolsa Família. Além disso, também pode garantir uma renda extra no pagamento mensal, por meio dos benefícios extras.

Condicionalidades de permanência

É importante lembrar, também, que não é apenas a falta de atualização do CadÚnico que pode fazer o beneficiário perder o Bolsa Família. Isso porque o governo instituiu as condicionalidades de permanência para quem faz parte do programa.

Trata-se de novas regras relacionadas à saúde e educação da família que os beneficiários devem seguir para não correr o risco de perder os depósitos mensais. Confira todas as regras:

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Novo valor do Bolsa Família em 2024

O cumprimento de todas as regras do Bolsa Família evita bloqueio e suspensão do benefício, mas também pode garantir um pagamento maior para as famílias. Isso porque o Governo Federal instituiu os bônus do Bolsa Família, que se destina para determinados grupos, além do valor fixo mensal.

Assim, espera-se que os valores do Bolsa Família em 2024 continuem o mesmo deste ano. Nesse sentido, a expectativa é de que os pagamentos sejam da seguinte forma: