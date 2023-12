Dados revelam as desigualdades na adoção do sistema

Até o final de dezembro de 2022, dados revelam que 60% dos brasileiros com renda de até 1 salário mínimo já realizaram transações utilizando o Pix, um notável avanço na popularização do sistema de pagamento instantâneo, conforme reportagem recente da revista Piauí. Em contraste, essa porcentagem salta para 88% entre aqueles que possuem uma renda mensal de 10 salários mínimos ou mais.

Uma análise mais aprofundada, baseada nos dados apresentados pela Piauí, mostra que todos os indivíduos pertencentes à faixa de renda de dez salários mínimos ou superior, que se cadastraram no sistema Pix, já experimentaram pelo menos uma transação por meio desse método. Esse fenômeno destaca uma disparidade significativa em relação às outras faixas de renda, onde nem todos os que registraram uma chave Pix receberam transferências desse tipo.

Esses dados, conforme destacado pela Piauí em sua análise especializada, evidenciam uma diferença marcante na intensidade de uso conforme a variação de renda. Vale lembrar que o Pix foi lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central do Brasil.

Desigualdades na adoção do Pix

A disparidade na utilização do Pix entre brasileiros com diferentes faixas de renda pode ser atribuída a uma variedade de fatores socioeconômicos. Indivíduos com menor renda podem enfrentar desafios relacionados ao acesso à tecnologia, como smartphones e conexão à internet, que são essenciais para utilizar o sistema.

Além disso, a compreensão do funcionamento do Pix e a educação financeira são fundamentais para adotar novas tecnologias. Pessoas com menor renda podem ter menos acesso a informações sobre o Pix e, consequentemente, podem não estar tão familiarizadas com os benefícios e a segurança do sistema.

É importante destacar que esses são apenas alguns fatores possíveis e que a dinâmica por trás da adoção de novas tecnologias é complexa. Iniciativas que visam promover a inclusão digital, a educação financeira e a acessibilidade podem permitir que um maior número de pessoas, independentemente de sua renda, se beneficiem das vantagens do Pix.

Cenário de pagamentos no Brasil



Um recente levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em dados fornecidos pelo Banco Central e pela Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), revelou que o Pix consolidou-se como o meio de pagamento mais utilizado no Brasil ao longo de 2022. Com mais de 24 bilhões de transações, o Pix atingiu uma média de 66 milhões de operações diárias.

Os dados apontam que as transações realizadas por meio do Pix superaram as operações envolvendo cartões de crédito, débito, boletos, TED, DOC e cheques, totalizando 20,9 bilhões. Esse marco solidifica a posição do Pix como o principal protagonista no cenário financeiro brasileiro.

Além disso, destaca-se a ascensão do Pix Parcelado, uma modalidade que permite efetuar pagamentos à vista, enquanto o valor é creditado em parcelas na conta do usuário. Esta inovação ganhou a preferência dos brasileiros, emergindo como uma alternativa competitiva em relação ao tradicional cartão de crédito.

No entanto, é crucial reconhecer que, embora o Pix tenha conquistado uma posição central, as disparidades na adoção entre diferentes faixas de renda persistem. A busca por estratégias inclusivas é fundamental para garantir que todos os segmentos da sociedade possam usufruir dos benefícios do novo meio de pagamento.