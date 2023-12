Dak Prescott avisa que Cowboys ‘incríveis’ estão perto da grandeza antes do confronto dos Eagles

Dak Prescott lançou o desafio a seus rivais da NFL ao declarar que o Dallas Cowboys está à beira de alcançar a grandeza com seu time repleto de estrelas.

O quarterback de 30 anos pode ingressar no clube exclusivo com nomes como ícones da NFL Brett Favre e Aaron Rodgers se ele mantiver uma classificação de passe de 100 ou melhor em seu oitavo jogo consecutivo em casa contra o Filadélfia Eagles no domingo.

Prescott foi adquirido na quarta rodada do Draft da NFL em 2016 e nunca mais olhou para trás. Ele levou os Cowboys a dois títulos da NFC East e apareceu duas vezes no jogo Pro Bowl.

Ele ganhou o prêmio Walter Payton NFL Man of the Year em 2022, destacando seu status fundamental

Os Cowboys não chegaram ao Super Bowl desde que superaram o Pittsburgh Steelers no Super Bowl XXX em 1995. Mas Prescott acredita que eles montaram uma equipe capaz de ter sucesso e está determinado a provar que pode liderar sua busca pela glória.

No caminho para a glória

Questionado se ele sentia que foi feito para ser um MVP, Prescott disse à NBC Sports: “Sim, sim. Eu tinha muito mais dessa direção na minha cabeça.

“É por isso que me preparo, é por isso que treino e abordo o jogo, vindo trabalhar todos os dias, com a atitude que tenho. Sei que estou no controle, que a grandeza está bem na minha frente.

“Temos um time incrível aqui e como líder, como um cara que experimentou o que há de bom e de ruim na NFL, é importante para mim ter certeza de que estou dando isso aos jovens.”

Dak Prescott é fortemente criticado por Donte Whitner

Prescott presta homenagem

Prescott também prestou homenagem a sua mãe por lhe dar autoconfiança para continuar seu caminho até o topo da NFL, admitindo que teve alguma “boa sorte” ao longo do caminho, depois de ingressar nos Cowboys como novato, sete anos atrás.

Quando ele foi questionado sobre a principal força motriz por trás de sua ascensão na NFL, ele acrescentou: “Por um lado, acho que o sistema de apoio que tive enquanto crescia. Tive muita sorte, disciplina e sacrifício, sempre mantendo meu objetivo e sonhos diante de mim e caminhando no caminho certo e estreito.

“Minha mãe estava lá, desde a primeira vez que ela disse e jogou gasolina em qualquer outro sal que eu tinha, sendo bem-sucedida e jogadora da NFL.

“Se minha mãe disse que eu poderia fazer isso, não importa o que você diga. Foi ela quem percebeu quanto trabalho eu estava investindo, quanta paixão eu tenho por esse jogo. Ela sempre disse que eu poderia comer, dormir , respire futebol. E isso não mudou.”