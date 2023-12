Dak Prescott desafia as probabilidades e ganha o respeito de seus inimigos: pede que ele receba o MVP

Dak Prescottzagueiro do Dallas Cowboysrecebeu todos os aplausos dos torcedores após a impressionante vitória por 33-13 no Filadélfia Eagles em que o jovem de 30 anos estrelou.

Os Eagles entraram na disputa com o melhor aproveitamento do NFL com 10-2, mas não foram páreo para o inspirado Prescott, que arremessou para 271 jardas, dois touchdowns de passe e uma porcentagem de conclusão de 61%.

Gesto comovente de Dak Prescott com um fã com deficiência

Ele também produziu jogadas que levaram a um touchdown corrido e quatro jogadas de campo, enquanto os Eagles sofriam sua segunda derrota em outros tantos jogos, enquanto os Cowboys avançavam para reivindicar a liderança da NFC East e a liderança da conferência.

Um usuário escreveu no Twitter, agora conhecido como X: “Dê a Dak Prescott o homem MVP. F ** king DIME”.

Enquanto outro concordou postando: “O novo favorito para ganhar o MVP da NFL. Dak Prescott”.

Um terceiro disse: “O MVP tem um nome. É Dak Prescott #Cowboys”.

Uma quarta pessoa comentou: “DAK PRESCOTT É O MVP”.

De acordo com as probabilidades oferecidas pela BetMGM, as chances de Prescott ganhar o prêmio diminuíram nas últimas semanas. Há um mês, ele tinha +4.000 para reivindicar o prêmio, mas agora ele tem apenas +150, o que o torna o favorito estatístico para fazê-lo.

Prescott já lançou 3.505 jardas (terceiro), 28 touchdowns (a maioria) e manteve uma porcentagem de conclusão de passes de 69% ao longo da temporada. Ele permitiu apenas seis interceptações e foi demitido 29 vezes. Ele também correu para 185 jardas e dois touchdowns.

Com quem os Cowboys jogarão a seguir?

Desde a derrota por 28-23 para os Eagles em 5 de novembro os Cowboys venceram cinco vitórias consecutivas incluindo a vingança da derrota contra Jalen dói‘ lado.

Eles tentarão continuar a corrida contra o Notas de búfalo no domingo, 17 de dezembro na semana 15, com o jogo programado para começar às 16h25 ET.