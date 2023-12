Dak Prescott recebe forças aéreas personalizadas da namorada no Natal

Dak Prescott O armário de sapatos de ele recebeu uma grande atualização no Natal graças à namorada dele – porque ela o presenteou com um par personalizado de Air Force 1… que homenageava o amor que eles tinham um pelo outro!!

TMZ Esportes aprendeu … Sara Jane — quem é grávida com o bebê do astro do Dallas Cowboys – procurou Alfândega de Chesler no início de dezembro para conseguir os tênis Nike exclusivos feitos para seu homem no feriado de dezembro.