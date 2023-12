Daki ABRE VAGAS para Conferente, Estoquista e mais!

A Daki, empresa que atua no setor de serviços de alimentação e bebidas, oferecendo um dos melhores aplicativos do mercado, está com ótimas vagas abertas. Sendo assim, antes de falar um pouco mais sobre, verifique quais são as opções disponíveis neste momento:

Analista Contábil Júnior – São Paulo – SP – Contabilidade;

Conferente- Contrato Prazo Determinado – Contagem – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito: Realizar preenchimento de planilhas de controle de recebimento das cargas. Reportar ao Líder as não conformidades. Acompanhar carregamento de materiais diversos. Realizar contagem dos estoques de produtos e materiais quando necessário;

Estoquista- Contrato Prazo Determinado – Contagem – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Estoquista (Exclusiva Para PCD) – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Estagiário (a) em Retail – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Pleno Fullstack Software Engineer – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor;

Coordenador (a) Comercial de Perecíveis – São Paulo – SP – Venda Externa;

Analista de Estratégia e Planejamento Pleno – São Paulo – SP – Análise de Sistema;

Shopper – São Paulo – Exclusivo PCD – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Shopper – Zona Leste – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Mulher Desenvolvedora de Software Fullstack – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor;

Estoquista – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Estagiário (a) de Operations Field – São Paulo – SP – Administração Geral;

Estagiário (a) em Growth- Performance – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Daki

Sobre a Daki, podemos frisar que trata-se do app de delivery mais rápido do Brasil. Além disso, oferece desde a cerveja gelada ao carregador de celular, e está sempre à procura de inovações que entreguem novas experiências para a sua exigente clientela.

Em relação aos colaboradores, a Daki está em busca de pessoas que compartilhem essa visão de um mundo mais simples, tecnológico e com foco no cliente. Quer dizer, caso você se encaixe nesse perfil e esteja na busca por uma recolocação profissional, pode ser uma excelente oportunidade de crescimento!

Confira quais são os benefícios

Assistência médica;

Vale Refeição Flexível;

Vale Transporte;

Assistência odontológica;

Total Pass;

Programa de descontos dentro da loja on-line.

Como enviar o seu portfólio?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Daki, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

