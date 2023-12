Damian Lillard amaldiçoou o Bucks ao tocar na Copa da NBA antes da derrota na semifinal para o Pacers?

Damian Lillard quer vencer – muito. Isso nós sabemos. É a principal razão pela qual ele solicitou uma troca do Portland Trail Blazers durante o verão e por que ele foi transferido para o Milwaukee Bucks pouco antes do início da temporada.

Mas talvez seja possível que Lillard quer ganhar também muito. Pelo menos, os supersticiosos fãs de esportes entre nós dirão o mesmo após o Dinheiro‘128-119 derrota para o Pacers de Indiana na noite de quinta-feira. Alguns atribuirão Milwaukeesaída na fase semifinal da prova inaugural Torneio da temporada da NBA para Lillard, que foi visto tocando o Copa da NBA na quarta-feira, enquanto as equipes se preparavam para o jogo em Las Vegas.

‘É tudo sobre o U’: Bruce Brown do Pacers, vestido com equipamento da UM após chegar à finalMarca.com

Lillard foi avisado…

Um repórter da Arena T-Mobile na quarta-feira avistado Lillard posando e tocando o Copa da NBA antes de ser oficialmente distribuído – o que muitos fãs de esportes consideram um mau presságio. Este membro da mídia aparentemente sentiu o mesmo.

Tocar no troféu (ou não) é visto com particular suspeita no mundo do hóquei. No NHLsão entregues troféus aos campeões do Conferência Leste e a Conferência Oeste antes de ambas as equipes jogarem pela Copa Stanley. Muitos jogadores não querem tocar nos troféus do campeonato da conferência, considerando isso como má sorte – eles preferem esperar para erguer a Copa Stanley, o troféu que mais significa.

A superstição não é tão forte no basquete, mas há uma chance de que ela se consolide nos próximos anos graças à introdução do Torneio na temporada – e a “gafe” de Lillard antes Milwaukeederrota na noite de quinta-feira.

Lillard dá crédito a Haliburton e aos Pacers

Vale a pena notar que Marcapassos estrela Tyrese Haliburton também posou e tocou o Copa da NBA durante a disponibilidade de mídia de quarta-feira, mas o azar não aconteceu dele equipe. Haliburton foi brilhante na quinta-feira, terminando com 27 pontos e 15 assistências – mesmo imitando Lillardé “Dama Hora” comemoração em uma cesta de três pontos.

Após a derrota, Lillard – que terminou com 24 pontos e sete assistências – discutiu como se sentia sobre Haliburton reivindicar uma fatia do “Dame Time” para si.

“Aprendi quando criança, quando você distribui, você tem que estar disposto a aceitar”, disse Lillard. “Por mais que tenha feito isso com as pessoas, não posso ficar chateado quando outra pessoa faz isso. Acho que isso também é um sinal de respeito e reconhecimento por conhecer minha história e saber o que faço”.