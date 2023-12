Damian Lillard atinge a marca de 20.000 pontos e se junta ao clube de elite das lendas da NBA

O guarda do Milwaukee Bucks, Damian Lillard, alcançou um marco histórico em Terça-feira noite, juntando-se a um clube exclusivo de Lendas da NBA enquanto ele marcava seu 20.000º ponto na carreira contra o San Antonio Spurs.

Precisando de apenas seis pontos no início do jogo, Lillard conquistou esse feito no primeiro trimestre, tornando-se o 51º membro do Clube de 20.000 pontos da NBA.

“Não quero fingir que não é nada”, comentou Lillard. “Eu sei que é um grande negócio. É uma grande conquista. É um espaço raro para se estar.”

Técnico Griffin: Lillard não tem fraquezas ofensivas

O 33 anos aumentou seu total de pontos na carreira para 20.034tornando-o o oitavo jogador ativo a atingir esse marco.

Lillard conseguiu isso em seu 794º jogo na carreira, tornando-o o 17º jogador mais rápido a atingir 20.000 pontos.

“Quando você olha para Dame, obviamente ele pode chutar a bola”, disse Dinheiro treinador Adriano Griffin. “Ele pode esticar a quadra. Ele apenas coloca muita pressão em sua defesa. Se você aumentar seus pesos, ele pode contorná-los. Ele é forte e físico o suficiente para terminar na borda. Ele simplesmente não tem fraquezas no fim ofensivo.”

Lillard Sua carreira ilustre inclui passar 11 anos no Portland Trail Blazers, onde ganhou vários elogios, como o Estreante do Ano de 2013, sete vezes seleção All-NBAe um lugar no Equipe do 75º aniversário da NBA.

Lillard se junta ao clube de produção exclusivo

O Dinheiroatualmente 19-7 nesta temporada, tiveram um início impressionante.

Lillardapesar de passar despercebido devido ao destaque de Giannis Antetokounmpo, exibiu seu melhor jogo contra o Esporascontribuindo 40 pontos em um 132-119 vitória.

Além de alcançar 20.000 pontos, Lillard juntou-se a um grupo de elite de jogadores, incluindo LeBron James, Stephen Curry, e JAmes Hardenque marcou 20.000 pontos, feitos 2.000 três, e assistido em 5.000 fez baldes.

Sobre Terça-feira noite, os fãs testemunharam as proezas ofensivas de Lillard e o desafio que as defesas adversárias enfrentam ao lidar com a dupla dinâmica de Lillard e Antetokounmpo.

Lillard A pontuação de 40 pontos solidificou ainda mais sua importância para o Dinheirocom média de 26,3 pontos e 7,0 assistências em sua primeira temporada com a equipe.