Dan Hooker duvida que Islam Makhachev revanche Arman Tsarukyan: ‘Garanto que ele se aposentará quando Arman chegar lá’

Dan Hooker acredita que há pelo menos um candidato do qual o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, não quer participar.

Na luta principal do UFC Austin, Arman Tsarukyan superou Beneil Dariush para conquistar sua terceira vitória consecutiva e se aproximar um passo da disputa pelo título dos leves. Makhachev atualmente aguarda seu próximo desafiante, que pode ser o campeão do “BMF” Justin Gaethje ou o ex-adversário Charles Oliveira.

Tsarukyan provavelmente precisa de mais uma vitória para ter uma chance contra Makhachev, o homem que o derrotou em sua estreia no UFC em 2019, mas Hooker não acha que o estriado Tsarukyan deva prender a respiração esperando por essa revanche.

“Sim, eles tiveram uma luta muito acirrada no primeiro”, disse Hooker no A hora do MMA. “Sim, [Tsarukyan] poderia vencê-lo. [Islam’s] não vou lutar com ele. Garanto que ele se aposentará quando Arman chegar lá, com certeza. É muito arriscado, há muito risco. Existem muitas outras lutas mais fáceis por aí que ele prefere travar. Há lutas mais fáceis por aí, estilisticamente.

“Existem nomes maiores. Ninguém vai comprar um pay-per-view de Arman Tsarukyan, vamos lá. Ninguém está sintonizado na conferência de imprensa. Ninguém está dando US$ 80 pelo pay-per-view. Você prefere assistir a luta do Islã [Conor] McGregor ou [Justin] Gaethje ou algo parecido.”

Por mais impressionado que Hooker tenha ficado com o desempenho de Tsarukyan na noite da luta, ele ficou consideravelmente menos impressionado com suas travessuras durante a semana da luta.

Antes do UFC Austin, foram divulgados vídeos de uma altercação física entre Tsarukyan e Bobby Green ocorrida no hotel do lutador. Embora os dois tenham lutado contra oponentes diferentes no sábado, com Tsarukyan lutando contra Dariush e Green lutando contra Jalin Turner no co-evento principal, eles ainda conseguiram roubar as manchetes com sua briga fora da jaula.

“Esse é um jogo perigoso”, disse Hooker. “A distância de ataque é para golpear. Se você quiser falar comigo, fale comigo de lá, mas se você chegar tão perto, vou lutar com você. Isso é bobagem. …Se vou chegar tão perto, para mim, pessoalmente, essa distância não é para conversar. Você não fala com alguém tão próximo.

“Isto são negócios”, continuou ele. “Isso é para mostrar. Aproximar-se de Bobby Green com uma câmera atrás de você é só para mostrar. Isso tudo é para mostrar. Há câmeras por toda parte, há segurança lá. Eu sei muito bem que se você quisesse atingir alguém, se quisesse legitimamente atacar alguém ou atingir alguém, você poderia fazê-lo, 100 por cento. Você poderia rastreá-los, encontrá-los, capturá-los sozinho, sem câmeras. Você poderia atingir alguém. Então eu sei que tudo isso é só para mostrar e chamar atenção, para atacar alguém assim. Este é o nosso trabalho, mas legítima defesa é legítima defesa.”

A antipatia de Hooker por Tsarukyan é anterior à semana de luta do UFC Austin, já que os dois já haviam se insultado por causa de um confronto proposto em 2021 que nunca se materializou.

Quando Hooker se recupera de uma recente cirurgia no braço e pode competir novamente, ele acha que é possível que Tsarukyan seja o lutador que o receberá de volta.

“Talvez seja Arman”, disse Hooker. “Não gosto do cara, acho ele um idiota. Eu acho que ele é irritante. Ele pode lutar? Cem por cento. É por isso que ele é um jovem lutador muito talentoso, mas é simplesmente chato. Ele é apenas um idiota. Eu simplesmente não gosto dele.