Dan Hooker pretende retornar em ‘5 meses’ após cirurgia no braço

Dan Hooker deveria encerrar 2023 com outra luta de alto nível, mas ele espera que demore mais alguns meses antes de entrar no octógono novamente.

Um braço quebrado forçou Hooker a sair do co-evento principal do UFC Austin, contra Bobby Green, o que teria marcado a segunda luta de Hooker no ano. “The Hangman” venceu Jalin Turner por decisão dividida em julho passado no UFC 290, somando vitórias consecutivas pela primeira vez desde 2020.

No entanto, seus planos de terminar a temporada forte foram interrompidos quando ele teve que se submeter a uma cirurgia devido à lesão no braço sofrida na luta de Turner. Este é o mesmo braço que Hooker machucou anteriormente e ele explicou por que teve que desistir da luta Green durante uma aparição no A hora do MMA.

“É exatamente o mesmo lugar”, disse Hooker. “Falando com o cirurgião, nunca cicatrizou adequadamente. Na verdade, nunca cicatrizou. Nunca se encaixou e quando percebi que não estava curando, eu estava muito envolvido. Eu estava muito perto da luta, tudo estava reservado, então eu estava meio que me esforçando para protegê-la e não deixe se machucar.

“Então, na minha penúltima sessão de sparring, um dos meus sparrings deu um chute e colocou no lugar certo e simplesmente explodiu. Então eu fiz a mesma cirurgia, apenas coloquei uma placa maior, e então eles perfuraram um pouco de medula óssea do meu quadril e depois injetaram no local onde não estava cicatrizando, apenas para garantir que cicatrizasse.”

Hooker, de 33 anos, também sofreu uma lesão na mão este ano, o que fez com que sua luta contra Turner fosse adiada do UFC 285. Ele costuma ser um dos lutadores mais ativos da promoção, sendo 2023 o primeiro ano em que não lutou duas vezes. desde sua estreia no UFC, há nove anos.

Se dependesse dele, Hooker admitiu que teria competido com um braço quebrado contra Green, algo que sua equipe felizmente o impediu de fazer.

“Voltarei a treinar em três meses”, disse Hooker. “Eu simplesmente nunca deixei isso acontecer no início. Eles me deram um aparelho menor e isso me permitiu usá-lo e então eu estava apenas fazendo coisas com ele e levantando pesos. Então, neste momento, eles me engessaram, não estão deixando – simplesmente não há absolutamente nenhuma fé envolvida, o que eu preciso, preciso ser protegido de mim mesmo. Então está gravado em pedra.

“Estou jogando tudo de acordo com as regras desta vez. Não estou quebrando nenhuma regra. Vou curar essa coisa. Sim, acho que cinco meses é uma boa meta que estabeleci.”

Hooker acredita que o navio navegou na luta de Green e duvida que eles serão remarcados um contra o outro, especialmente depois que Green foi brutalmente nocauteado por Turner, que interveio em pouco tempo.

Isso deixa a agenda de Hooker aberta mais uma vez, não que ele esteja com pressa de chamar alguém. Na verdade, ele espera que seu próximo confronto chegue até ele assim que o topo da divisão se resolver.

“Não vou falar merda com um braço quebrado e chamar a atenção das pessoas”, disse Hooker. “Quando eu voltar lá, toda a divisão já terá mudado. Vi um tweet hoje de manhã, ninguém entre os 15 primeiros luta pelo peso leve. Tipo, ninguém está marcado por uma briga. Então quando eu voltar a treinar e voltar à ação, dois ou três meses, toda a categoria estará lotada.

“Tudo o que você precisa pensar é com quem ninguém quer lutar? E então provavelmente é contra quem eu acabarei lutando.”