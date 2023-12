Dana White apóia Elon Musk com atitude de ‘vai se foder’ em relação aos patrocinadores adversários

Acontece que Dana White e Elon Musk têm muito em comum.

Recentemente, o CEO do UFC revelou que teve uma briga no passado com um patrocinador que lhe disse para remover uma postagem que ele fez nas redes sociais mostrando apoio ao ex-presidente Donald Trump. Em resposta, White afirmou ter dito ao patrocinador anônimo do UFC “vá se foder” e prometeu que nunca cederá a pressões como essa, não importa quanto alguém esteja pagando a ele.

Na quarta-feira, o CEO da Tesla e proprietário do Twitter, Elon Musk, disse exatamente a mesma coisa após um êxodo em massa de anunciantes do site de mídia social por causa de postagens anti-semitas.

“Se alguém vai tentar me chantagear com publicidade, me chantagear com dinheiro, vá se foder”, disse Musk ao aparecer na Conferência Dealbook. “Vá se foder. Está claro? Espero que seja.”

White apoiou os comentários de Musk na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Austin, ao mesmo tempo em que elogiou sua crença de que mais titãs dos negócios provavelmente se sentem exatamente da mesma maneira que eles.

“Há mais pessoas além de mim e Elon agora que se sentem assim”, disse White. “É tipo, só porque você nos patrocina não significa que você dirige esse negócio, e você definitivamente não está me dizendo o que fazer. Isso é um fato. Isso nunca vai acontecer, nunca.”

Além de seu problema anterior com um patrocinador dizendo-lhe para remover uma postagem nas redes sociais, White também atacou Peloton depois que o comediante Theo Von revelou que a empresa de equipamentos de ginástica lhe disse para retirar um episódio de seu podcast que apresentava uma entrevista com o candidato presidencial. Roberto Kennedy Jr.

Depois de ouvir a história triste de Von, White exigiu que todas as bicicletas Peloton fossem removidas do ginásio do UFC.

Quando se trata do UFC, White promete que só fará negócios com pessoas alinhadas com suas crenças – o que ele já havia apontado como uma grande parte do motivo pelo qual a empresa assinou um novo contrato plurianual com a Bud Light – e, caso contrário, todos senão pode chutar pedras.

“Eu tenho uma nova mentalidade”, explicou White. “Eu vejo patrocínios como relacionamentos. Como estar em um relacionamento com alguém.

“Se tenho que estar em um relacionamento com alguém por seis anos, é melhor estarmos alinhados e pensarmos e sentirmos da mesma maneira ou você fará o que quiser, faça o que fizer.”

Uma coisa é certa: White nunca quer receber uma ligação de um executivo dizendo-lhe para ter cuidado com o que ele diz ou qualquer outra coisa relacionada à empresa que dirige, não importa quanto um patrocinador esteja pagando.

Tal como Musk disse aos seus anunciantes, White promete uma resposta igualmente colorida.

“Nunca me ligue e diga o que você quer que eu faça porque você nos patrocina”, disse White. “Isso nunca vai acontecer. Então, se esse é o tipo de pessoa que você é, nem se preocupe em tentar patrocinar o UFC.”